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Экс-защитник Челси и сборной Англии: Мудрик очень быстр, но прямолинеен

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В Англии продолжают обсуждать игру украинца за Челси

Экс-защитник Челси и сборной Англии: Мудрик очень быстр, но прямолинеен

фото - Getty Images

Новина українською

Экс-защитник "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон высказался о перспективах украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском клубе.

"Я считаю, что ему нужно быть намного более агрессивным, если он хочет начать улучшать свой уровень выступлений. Я имею ввиду не физическую агрессию, а чтобы он больше работал корпусом, закрывал мяч, так как он очень быстр, но прямолинеен.

Он способен обыграть любого защитника, и иногда мне кажется, что он играет против своих качеств. Если вы настолько быстры, вам всегда следует стремиться выйти с кем-нибудь один в один, сделать что-нибудь продуктивное, чтобы болельщики могли вас поддержать.

Когда это произойдет, он, возможно, сможет обрести некоторую уверенность и, надеюсь, сможет забить еще несколько голов и результативных передач.

Я верю, что время для него тикает, потому что все говорят о нем каждую неделю, и мне его жаль, потому что это непросто, когда ты идешь в большой клуб, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила. В конечном счете, я верю, что у него есть качества, чтобы изменить ситуацию, но он должен сделать это быстро", - сказал Джонсон.

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В статье: Глен Джонсон Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
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