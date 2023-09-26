"Говорят мне - "Денег нет, извини". Демченко назвал сумму, которую ему задолжала Дила

Украинский тренер "Динамо" Батуми Андрей Демченко рассказал, что перед ним остались долги со стороны грузинской "Дилы".

- У меня с игроками, тренерами прекрасные отношения. Перед подписанием контракта с "Динамо" (Батуми) я собрал команду и сказал: "Я веду переговоры, чтобы вы не читали домыслы из интернета. Я желаю всем добра. Мы с вами прошли вместе огромный путь". Они с пониманием отнеслись к моему решению. Все меня поддержали и даже после той игры мы тепло поприветствовали друг друга.

Моя совесть - чиста перед футболистами, болельщиками, тренерским штабом. Я честно работал. Хоть и за копейки, но свою работу я делал добросовестно. Ни один человек не сказал упрек в мою сторону. Все меня поддерживают в моем решении. Я вижу, что только со стороны руководства идет обида.

Руководство "Дилы" обещало передо мной закрыть все вопросы по зарплате, включая бонусы за еврокубки. Как только пришло время рассчитываться, никто ничего не выполнил.

- Сколько они вам должны?

- В районе 15 тысяч долларов. Я спрашивал у них: "Почему со мной не рассчитались?" А они говорят мне - "Денег нет, извини". Европейские деньги приходят после того, когда ты участвуешь и плюс зарплатные ведомости, которые я отработал. Они говорят: "Мы перед тобой все выполним". Приходит время рассчитываться - денег нет. Вот это меня поразило.

Потом пошли интервью, доллары начали бросать. Я с этим клубом остался в сердце, но с их руководством теплых чувств в моем сердце у меня нет. Я могу рассказать еще одну историю.

- Какую?

- У меня в контракте было прописано, что мне полагается 3% от суммы трансфера за то, что я воспитал игрока, а клуб на нем заработал.

25 августа я ухожу из "Дилы", а они дотянули с Гейлом до 28-го, чтобы я не получил свои 30 тысяч долларов с того миллиона. Я полтора года с человеком проработал, вкладывал в него душу и сердце, а они за 3 дня продают его, чтобы мне не платить. С их стороны было не по-мужски. Я бы согласился даже на 15, но они тянут до того, пока я уйду в "Батуми".

- Вы готовы искать справедливость в судах, если не удастся найти компромисс с "Дилой"?

- Они меня оскорбили, начали оскорблять публично. Я хочу защитить свое достоинство. Если они так ведут себя красиво по отношению ко мне, соответственно, мы тоже будем действовать, - сказал Демченко.