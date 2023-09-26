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Бараха: Завтра у Яремчука наверняка будет возможность дебютировать за Валенсию

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Украинец еще не сыграл за испанскую команду

Бараха: Завтра у Яремчука наверняка будет возможность дебютировать за Валенсию

фото - ФК Валенсія

Новина українською

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха сообщил, что украинский форвард Роман Яремчук будет в заявке на матч 7-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедад".

"Яремчук попадет в заявку на завтрашний матч. Он с нетерпением ждет возможности сыграть за "Валенсию". Наверняка завтра у него будет такая возможность", – сообщил Бараха.

Напомним, что Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча. Футболист не дебютировал за новый клуб, но трижды попадал в запас на поединок чемпионата Испании.

Матч "Валенсия" – "Реал Сосьедад" состоится в среду, 27 сентября, начало в 22:30 по киевскому времени.

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В статье: Роман Яремчук Рубен Бараха Валенсия
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