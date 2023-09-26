Бараха: Завтра у Яремчука наверняка будет возможность дебютировать за Валенсию
Украинец еще не сыграл за испанскую команду
фото - ФК Валенсія
Главный тренер "
"Яремчук попадет в заявку на завтрашний матч. Он с нетерпением ждет возможности сыграть за "Валенсию". Наверняка завтра у него будет такая возможность", – сообщил Бараха.
Напомним, что Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча. Футболист не дебютировал за новый клуб, но трижды попадал в запас на поединок чемпионата Испании.
Матч "Валенсия" – "Реал Сосьедад" состоится в среду, 27 сентября, начало в 22:30 по киевскому времени.
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