Бараха: Завтра у Яремчука наверняка будет возможность дебютировать за Валенсию

Главный тренер " Валенсии " Рубен Бараха сообщил, что украинский форвард Роман Яремчук будет в заявке на матч 7-го тура Ла Лиги против "Реала Сосьедад".

"Яремчук попадет в заявку на завтрашний матч. Он с нетерпением ждет возможности сыграть за "Валенсию". Наверняка завтра у него будет такая возможность", – сообщил Бараха.

Напомним, что Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча. Футболист не дебютировал за новый клуб, но трижды попадал в запас на поединок чемпионата Испании.

Матч "Валенсия" – "Реал Сосьедад" состоится в среду, 27 сентября, начало в 22:30 по киевскому времени.