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Тренер Загреба не рассчитывает на украинца Богдана Михайличенко

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Динамо Загреб может продать украинского защитником

Тренер Загреба не рассчитывает на украинца Богдана Михайличенко

Фото: gnkdinamo.hr

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Загреб Сергей Якирович не рассчитывает на украинца Богдана Михайличенко и отправил его в юниорскую команду.

Михайличенко уже начал тренироваться с юниорами в эту пятницу, пишет Germanijak. Скорее всего, "Динамо" Загреб разорвет контракт с украинцем зимой. Защитник Богдан Михайличенко показал очень мало в своей игре, поэтому штаб Якировича не видит смысла продолжать с ним сотрудничество.

Напомним, Богдан Михайличенко перешел в "Динамо" Загреб летом текущего года. Защитник провел 8 матчей и отметился 2 ассистами.

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В статье: Динамо (Загреб) Богдан Михайличенко
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Источник:
Germanijak

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.10.2023 в 12:19
Навіщо купували?))
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