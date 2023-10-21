Тренер Загреба не рассчитывает на украинца Богдана Михайличенко
Динамо Загреб может продать украинского защитником
Фото: gnkdinamo.hr
Главный тренер "Динамо" Загреб Сергей Якирович не рассчитывает на украинца Богдана Михайличенко и отправил его в юниорскую команду.
Михайличенко уже начал тренироваться с юниорами в эту пятницу, пишет Germanijak. Скорее всего, "Динамо" Загреб разорвет контракт с украинцем зимой. Защитник Богдан Михайличенко показал очень мало в своей игре, поэтому штаб Якировича не видит смысла продолжать с ним сотрудничество.
Напомним, Богдан Михайличенко перешел в "Динамо" Загреб летом текущего года. Защитник провел 8 матчей и отметился 2 ассистами.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Germanijak
Популярное сейчас
- Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенных сессиях для Vogue. Видео
- Первый Карлетто, как отец Гвардиоле. Карло Маццоне ничего не выиграл, кроме всеобщей любви
- Цыганков возвращается, Кривбасс лидирует, экс-игрок Металлиста ловит бан за допинг. Главные новости за 20 октября
- Зинченко — главный шутник. Игроки Арсенала охарактеризовали одноклубников
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.10.2023 в 12:19
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн