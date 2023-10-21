Тренер Загреба не рассчитывает на украинца Богдана Михайличенко

Главный тренер "Динамо" Загреб Сергей Якирович не рассчитывает на украинца Богдана Михайличенко и отправил его в юниорскую команду.

Михайличенко уже начал тренироваться с юниорами в эту пятницу, пишет Germanijak. Скорее всего, "Динамо" Загреб разорвет контракт с украинцем зимой. Защитник Богдан Михайличенко показал очень мало в своей игре, поэтому штаб Якировича не видит смысла продолжать с ним сотрудничество.

Напомним, Богдан Михайличенко перешел в "Динамо" Загреб летом текущего года. Защитник провел 8 матчей и отметился 2 ассистами.