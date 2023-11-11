Вестерло в бешеном матче едва вырвал ничью. Сидорчук получил одну из самых высоких оценок в своей команде
Коллектив украинца по ходу поединка побеждал, но был вынужден отыгрываться
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 14 тура бельгийского чемпионата "Вестерло" принимал дома "Синт-Трюйден". Течение этого поединка несколько раз менялось.
На пятой минуте гости вышли вперед, но к середине второго тайма пропустили дважды. Во второй половине встречи "Синт-Трюйден" забил еще два гола – компенсированное время начиналось при счете 2:3. Однако на 90+1 минуте 20-летний Матия Фриган забил спасательный гол “Вестерло” сразу после выхода из скамьи для запасных.
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук провел все 90 минут в составе “Вестерло”. Он дважды пробил по воротам соперника, в том числе попав в штангу. Также выполнил четыре удачных подката и два дриблинга. WhoScored и SofaScore оценили его старания одинаково – 7,2. Это один из двух лучших баллов в своей команде.
"Вестерло" продолжает находиться на 15 месте Лиги Жюпиле. До 12 позиции, дающей шансы на борьбу в плей-офф за Лигу конференций, расстояние составляет два очка.
Следующий матч "Вестерло" проведет 25 ноября против "Шарлеруа", который как раз занимает 12 место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Заявка Италии на Украину, опровержение Луческу по поводу работы в РФ, Лунин ждет Яремчука. Главные новости за 10 ноября
- Райо Вальекано - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.11.2023
- Младен Бартулович: Пока не могу сказать, кто будет помогать мне в воскресном матче Зари с ЛНЗ
- Анчелотти: Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО