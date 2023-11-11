  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вестерло в бешеном матче едва вырвал ничью. Сидорчук получил одну из самых высоких оценок в своей команде
В тренде

Вестерло в бешеном матче едва вырвал ничью. Сидорчук получил одну из самых высоких оценок в своей команде

Наши за границей

Коллектив украинца по ходу поединка побеждал, но был вынужден отыгрываться

Вестерло в бешеном матче едва вырвал ничью. Сидорчук получил одну из самых высоких оценок в своей команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

В матче 14 тура бельгийского чемпионата "Вестерло" принимал дома "Синт-Трюйден". Течение этого поединка несколько раз менялось.

На пятой минуте гости вышли вперед, но к середине второго тайма пропустили дважды. Во второй половине встречи "Синт-Трюйден" забил еще два гола – компенсированное время начиналось при счете 2:3. Однако на 90+1 минуте 20-летний Матия Фриган забил спасательный гол “Вестерло” сразу после выхода из скамьи для запасных.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук провел все 90 минут в составе “Вестерло”. Он дважды пробил по воротам соперника, в том числе попав в штангу. Также выполнил четыре удачных подката и два дриблинга. WhoScored и SofaScore оценили его старания одинаково – 7,2. Это один из двух лучших баллов в своей команде.

"Вестерло" продолжает находиться на 15 месте Лиги Жюпиле. До 12 позиции, дающей шансы на борьбу в плей-офф за Лигу конференций, расстояние составляет два очка.

Следующий матч "Вестерло" проведет 25 ноября против "Шарлеруа", который как раз занимает 12 место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен следят за украинским голкипером
yellow-arrow
Секреты побед Жироны: уличный футбол, маэстро Гарсия и Довбик на дальней штанге
yellow-arrow
Таловеров: Я очень рад, что мне удалось забить
Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Синт-Трёйден
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде