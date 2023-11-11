Таловеров: Ван Дейк посоветовал мне продолжать упорно работать

Центральный защитник сборной Украины и ЛАСК Максим Таловеров рассказал о мини-наставничестве от защитника “Ливерпуля” Вирджила ван Дейка.

“ – Кто из игроков твоей позиции – пример для тебя? Может быть, назовешь ТОП-3?

‒ Сейчас очень много классных игроков выступают на этой позиции. Мы говорили о "Ливерпуле" и, конечно, я могу сразу назвать ван Дейка. Но троих выделить трудно, потому что их гораздо больше.

– Кстати, у тебя есть некоторое сходство с ван Дейком – вы оба высокие, хорошо действуете в воздухе, неуступчивы, грамотно играете с мячом, у вас длинные волосы. Как тебе сравнение?

– Если честно, я не впервые слышу такие сравнения и мне на самом деле это очень приятно, ведь, как я сказал, для меня это один из лучших центральных защитников в настоящее время, если не лучший прямо сейчас.

С другой стороны, не хочу, чтобы меня отождествляли с ним или с кем-то другим. У него ведь своя карьера, а у меня своя и мне нужно еще очень много работать, чтобы достичь его уровня. Так что просто продолжу работать.

‒ Продолжая тему "Ливерпуля". Может, после матча с кем-то из них пообщался или обменялся футболками?

– Наши ребята после игры менялись футболками с “мерсисайдцами”, но у тех, кто остался в запасе, в то время была беговая работа. Если честно, я не планировал ни с кем меняться футболками, но хотел пообщаться как раз с ван Дейком.

После беговой работы мы увиделись и перекинулись несколькими словами, он мне посоветовал продолжать упорно работать. И сообщил, что обе его футболки уже забрали мои партнеры по ЛАСКу, поэтому сказал напомнить ему на Энфилде и что тогда мы обязательно обменяемся. Мне было невероятно приятно вот так пообщаться с ним. Это длилось буквально пару минут, но для меня это гораздо ценнее, чем если бы просто молча получить футболку”, - сказал Таловеров.