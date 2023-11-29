Неординарное событие. Два украинских кипера одновременно выйдут на матчи Лиги чемпионов
Речь, конечно же, о Лунине и Трубине
фото из свободных источников
В среду, 29 ноября, в вечернем слоте 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоится весьма неординарное событие – сразу два украинских вратаря, которые играют в Европе, выйдут в старте своих команд на матчи ЛЧ.
Так, кипер "Реала" Андрей Лунин выйдет в старте мадридцев на домашний матч против "Наполи".
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А страж ворот "Бенфики" Анатолий Трубин появится в основе португальской команды в домашнем поединке с "Интером".
Напомним, что оба матча начнутся в 22:00, и UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих поединков.
Также наш сайт проведет аудиотрансляцию матча "Бенфика" - "Интер" на YouTube.
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