Неординарное событие. Два украинских кипера одновременно выйдут на матчи Лиги чемпионов

В среду, 29 ноября, в вечернем слоте 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоится весьма неординарное событие – сразу два украинских вратаря, которые играют в Европе, выйдут в старте своих команд на матчи ЛЧ.

Так, кипер "Реала" Андрей Лунин выйдет в старте мадридцев на домашний матч против "Наполи".

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А страж ворот "Бенфики" Анатолий Трубин появится в основе португальской команды в домашнем поединке с "Интером".

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00, и UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих поединков.

Текстовый онлайн матча "Реал" - "Наполи" .

Текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Интер".

Также наш сайт проведет аудиотрансляцию матча "Бенфика" - "Интер" на YouTube.