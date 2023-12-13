Пол Мерсон: Мудрик особо не сдвинулся с места - не считаю его лучше Стерлинга
Эксперт прошелся по персоналиям в Челси
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон, который сейчас считается довольно авторитетным экспертом каналов Sky Sports, рассказал о нынешнем состоянии лондонского "
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"Если "Челси" будет покупать игроков в январе – Почеттино должен иметь право голоса.
Я видел летние трансферы. Смотрел и думал: "хорошее подписание", "хорошее", "нет", "хорошее", "неплохое", "хорошее". Не так много из них можно назвать удивительными.
Палмер был действительно хорошим трансфером, но не уверен, что были такие еще – Мудрик особо не сдвинулся с места. Кайседо не похож на футболиста, который стоит 115 млн. фунтов. Энцо иногда показывает действительно хорошую игру. Дисаси играет хорошо, когда рядом с ним Тиагу Силва. Мадуэке и Чуквуэмека не играют.
Можно продолжать список, но описание будет то же самое. Просто не понимаю, о чем думали во время всех этих переходов.
Несколько недель назад Стерлинг был недоступен для матчей, но он не играет и сейчас. Мудрик играет, но не считаю его лучше Стерлинга", - написал Мерсон.
В нынешнем сезоне Мудрик отыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
У Стерлинга, в свою очередь, 6 голов и 3 голевых паса в 18 матчах.
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