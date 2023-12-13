Пол Мерсон: Мудрик особо не сдвинулся с места - не считаю его лучше Стерлинга

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон, который сейчас считается довольно авторитетным экспертом каналов Sky Sports, рассказал о нынешнем состоянии лондонского " Челси ".

"Если "Челси" будет покупать игроков в январе – Почеттино должен иметь право голоса.

Я видел летние трансферы. Смотрел и думал: "хорошее подписание", "хорошее", "нет", "хорошее", "неплохое", "хорошее". Не так много из них можно назвать удивительными.

Палмер был действительно хорошим трансфером, но не уверен, что были такие еще – Мудрик особо не сдвинулся с места. Кайседо не похож на футболиста, который стоит 115 млн. фунтов. Энцо иногда показывает действительно хорошую игру. Дисаси играет хорошо, когда рядом с ним Тиагу Силва. Мадуэке и Чуквуэмека не играют.

Можно продолжать список, но описание будет то же самое. Просто не понимаю, о чем думали во время всех этих переходов.

Несколько недель назад Стерлинг был недоступен для матчей, но он не играет и сейчас. Мудрик играет, но не считаю его лучше Стерлинга", - написал Мерсон.