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Анатолий Трубин – лидер топ-5 лиг по показателю отведенных голов

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Мощный сезон от украинца

Анатолий Трубин – лидер топ-5 лиг по показателю отведенных голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин возглавил рейтинг вратарей среди топ-5 лиг Европы по проценту отведенных от своих ворот голов, сообщает GoalPoint. Трубин предотвратил голы в свои ворота в 22-х процентах голевых моментов соперников.

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На втором месте по этому показателю идет голкипер "Фамаликана" Луис Жуниор, на третьем – вратарь "Фиорнетины" Пьетро Тераччиано.

Отметим, что накануне Анатолий Трубин сыграл на ноль в матче против "Браги", совершил шесть сейвов и был признан лучшим игроком матча.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
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Опубликовал: Игорь Семйон
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