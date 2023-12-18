Анатолий Трубин – лидер топ-5 лиг по показателю отведенных голов
Мощный сезон от украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин возглавил рейтинг вратарей среди топ-5 лиг Европы по проценту отведенных от своих ворот голов, сообщает GoalPoint. Трубин предотвратил голы в свои ворота в 22-х процентах голевых моментов соперников.
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На втором месте по этому показателю идет голкипер "Фамаликана" Луис Жуниор, на третьем – вратарь "Фиорнетины" Пьетро Тераччиано.
???? % de Golos Evitados (Defesas / xSaves) @ Ligas Top-5 ???????? + #LigaPortugal— GoalPoint (@_Goalpoint) December 17, 2023
1⃣ Anatoliy Trubin ???????? (Benfica ????????) 21,9%
2⃣ Luiz Júnior ???????? (Famalicão ????????) 17,3%
3⃣ Pietro Terracciano ???????? (Fiorentina ????????) 16,4%
4⃣ Ricardo Velho ???????? (Farense ????????) 15,8%
5⃣ Arthur Desmas ???????? (Le Havre ????????)… pic.twitter.com/vGeClvqUQu
Отметим, что накануне Анатолий Трубин сыграл на ноль в матче против "Браги", совершил шесть сейвов и был признан лучшим игроком матча.
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