Анатолий Трубин – лидер топ-5 лиг по показателю отведенных голов

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин возглавил рейтинг вратарей среди топ-5 лиг Европы по проценту отведенных от своих ворот голов, сообщает GoalPoint. Трубин предотвратил голы в свои ворота в 22-х процентах голевых моментов соперников.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На втором месте по этому показателю идет голкипер "Фамаликана" Луис Жуниор, на третьем – вратарь "Фиорнетины" Пьетро Тераччиано.

???? % de Golos Evitados (Defesas / xSaves) @ Ligas Top-5 ???????? + #LigaPortugal



1⃣ Anatoliy Trubin ???????? (Benfica ????????) 21,9%

2⃣ Luiz Júnior ???????? (Famalicão ????????) 17,3%

3⃣ Pietro Terracciano ???????? (Fiorentina ????????) 16,4%

4⃣ Ricardo Velho ???????? (Farense ????????) 15,8%

5⃣ Arthur Desmas ???????? (Le Havre ????????)… pic.twitter.com/vGeClvqUQu — GoalPoint (@_Goalpoint) December 17, 2023

Отметим, что накануне Анатолий Трубин сыграл на ноль в матче против "Браги", совершил шесть сейвов и был признан лучшим игроком матча.