Трубин выйдет в старте Бенфики на матч Кубка Португалии
Бенфика сыграет с представителем второго дивизиона
Фото: Benfica SL
В четверг, 21 декабря, "
В стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
Матч начнется в 22:15.
Напомним, что в текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 18 матчей, в которых пропустил 16 голов и в 7 матчах отстоял "на ноль".
???? JÁ HÁ ????????????????!#SLBAVS • #AllianzCup pic.twitter.com/99EM3sqWRw— SL Benfica (@SLBenfica) December 21, 2023
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