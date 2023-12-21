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Трубин выйдет в старте Бенфики на матч Кубка Португалии

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Бенфика сыграет с представителем второго дивизиона

Трубин выйдет в старте Бенфики на матч Кубка Португалии

Фото: Benfica SL

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 21 декабря, "Бенфика" в рамках Кубка Португалии примет клуб второго дивизиона АВС.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Матч начнется в 22:15.

Напомним, что в текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 18 матчей, в которых пропустил 16 голов и в 7 матчах отстоял "на ноль".

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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