  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. В Чемпионшипе может появиться еще один украинец
В тренде

В Чемпионшипе может появиться еще один украинец

Наши за границей

Защитник может остаться за границей

В Чемпионшипе может появиться еще один украинец

Новина українською

Украинский защитник Богдан Михайличенко после вынужденного ухода из "Динамо" Загреб может остаться за границей. Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, на 26-летнего футболиста претендует не только "Полесье", но и неназванный клуб Чемпионшипа.

Отмечается, что "Динамо" Загреб уже подыскало замену для украинца, получившего статус свободного агента. Новичком хорватов станет Такуя Огивара из Уравы Редс. С японцем согласовали все условия, осталось пройти медосмотр.

Напомним, Михайличенко только летом стал игроком загребского "Динамо", провел 15 матчей и попал в немилость главному тренеру Сергею Якировичу. Украинец 3 месяца не попадает даже в заявку.

Если Богдан действительно поедет в Чемпионшип, то составит компанию землякам Назарию Русину ("Сандерленд") и Николаю Кухаревичу ("Суонси").

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Валенсии: Я уверен, что Яремчук вырастет. Мы всегда стремимся быть конкурентной командой
yellow-arrow
Мудрик претендует на звание автора лучшего гола Челси в декабре
yellow-arrow
Яремчук: Футбол - это чертов наркотик
Динамо (Загреб) Полесье (Житомир) Богдан Михайличенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
03.01.2024 в 11:03
У сандерленді щеТімур Туторов є , не забувайте.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
download1 (huyersk)
03.01.2024 в 11:03
У сандерленді щеТімур Туторов є , не забувайте.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости