В Чемпионшипе может появиться еще один украинец
Защитник может остаться за границей
Украинский защитник Богдан Михайличенко после вынужденного ухода из "Динамо" Загреб может остаться за границей. Об этом пишет Футбол 24.
По информации источника, на 26-летнего футболиста претендует не только "Полесье", но и неназванный клуб Чемпионшипа.
Отмечается, что "Динамо" Загреб уже подыскало замену для украинца, получившего статус свободного агента. Новичком хорватов станет Такуя Огивара из Уравы Редс. С японцем согласовали все условия, осталось пройти медосмотр.
Напомним, Михайличенко только летом стал игроком загребского "Динамо", провел 15 матчей и попал в немилость главному тренеру Сергею Якировичу. Украинец 3 месяца не попадает даже в заявку.
Если Богдан действительно поедет в Чемпионшип, то составит компанию землякам Назарию Русину ("Сандерленд") и Николаю Кухаревичу ("Суонси").
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