В Чемпионшипе может появиться еще один украинец

Украинский защитник Богдан Михайличенко после вынужденного ухода из "Динамо" Загреб может остаться за границей. Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, на 26-летнего футболиста претендует не только "Полесье", но и неназванный клуб Чемпионшипа.

Отмечается, что "Динамо" Загреб уже подыскало замену для украинца, получившего статус свободного агента. Новичком хорватов станет Такуя Огивара из Уравы Редс. С японцем согласовали все условия, осталось пройти медосмотр.

Напомним, Михайличенко только летом стал игроком загребского "Динамо", провел 15 матчей и попал в немилость главному тренеру Сергею Якировичу. Украинец 3 месяца не попадает даже в заявку.

Если Богдан действительно поедет в Чемпионшип, то составит компанию землякам Назарию Русину ("Сандерленд") и Николаю Кухаревичу ("Суонси").