Трубин - в старте Бенфики на матч Кубка Португалии против Браги

Сегодня, 10 января, в матче 1/8 финала Кубка Португалии " Бенфика " примет "Брагу". Матч начнется в 22:45.

В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Напомним, что в текущем сезоне украинский кипер провел за "Бенфику" 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.