Трубин - в старте Бенфики на матч Кубка Португалии против Браги
Украинец уже традиционно в основе
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 10 января, в матче 1/8 финала Кубка Португалии "
В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Напомним, что в текущем сезоне украинский кипер провел за "Бенфику" 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.
???? O nosso ????????????????! ????#SLBSCB • #TaçadePortugal pic.twitter.com/onDdIXjEW1— SL Benfica (@SLBenfica) January 10, 2024
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