  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Жироны оценил готовность Цыганкова сыграть в ближайшем матче
В тренде

Тренер Жироны оценил готовность Цыганкова сыграть в ближайшем матче

Наши за границей
Обновлено

Из-за травмы украинский вингер пропустил 4 игры подряд

Тренер Жироны оценил готовность Цыганкова сыграть в ближайшем матче

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес дал пресс-конференцию накануне матча 20-тура Ла Лиги с "Альмерией". Коуч затронул тему кадровой ситуации в команде.

"Эрик [Гарсия] и Давид Лопес не будут готовы играть в воскресенье. В принципе, Виктор [Цыганков], Янгель [Эррера] и Борха [Гарсия] провели все тренировки, завтра посмотрим, но в принципе они готовы играть.

Они давно не играли, и мы посмотрим, сколько минут они смогут сыграть. С остальными все в порядке, посмотрим, будет ли завтра какой-то дискомфорт, но все они в порядке", - сказал Мичел.

Отметим, что из-за повреждения Цыганков пропустил четыре последних матча "Жироны". Всего в нынешнем сезоне Виктор отыграл 16 игр, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч "Альмерия" - "Жирона" состоится 14 января. Начало встречи - в 15:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Яремчук заболел гриппом и пропустил тренировку Валенсии
yellow-arrow
Челси – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 13.01.2024
Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона Альмерия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Jornada Perfecta
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости