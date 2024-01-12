Тренер Жироны оценил готовность Цыганкова сыграть в ближайшем матче
Из-за травмы украинский вингер пропустил 4 игры подряд
Фото: Getty Images
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес дал пресс-конференцию накануне матча 20-тура Ла Лиги с "Альмерией". Коуч затронул тему кадровой ситуации в команде.
"Эрик [Гарсия] и Давид Лопес не будут готовы играть в воскресенье. В принципе, Виктор [Цыганков], Янгель [Эррера] и Борха [Гарсия] провели все тренировки, завтра посмотрим, но в принципе они готовы играть.
Они давно не играли, и мы посмотрим, сколько минут они смогут сыграть. С остальными все в порядке, посмотрим, будет ли завтра какой-то дискомфорт, но все они в порядке", - сказал Мичел.
Отметим, что из-за повреждения Цыганков пропустил четыре последних матча "Жироны". Всего в нынешнем сезоне Виктор отыграл 16 игр, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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Матч "Альмерия" - "Жирона" состоится 14 января. Начало встречи - в 15:00 по киевскому времени.
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