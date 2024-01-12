Тренер Жироны оценил готовность Цыганкова сыграть в ближайшем матче

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес дал пресс-конференцию накануне матча 20-тура Ла Лиги с "Альмерией". Коуч затронул тему кадровой ситуации в команде.

"Эрик [Гарсия] и Давид Лопес не будут готовы играть в воскресенье. В принципе, Виктор [Цыганков], Янгель [Эррера] и Борха [Гарсия] провели все тренировки, завтра посмотрим, но в принципе они готовы играть.

Они давно не играли, и мы посмотрим, сколько минут они смогут сыграть. С остальными все в порядке, посмотрим, будет ли завтра какой-то дискомфорт, но все они в порядке", - сказал Мичел.