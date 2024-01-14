Трубин - в старте на матч с Риу Аве

Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". На этот раз их соперник - "Риу Аве". Украинский кипер 22-й раз появится на поле за "орлов". За этот период он пропустил 19 голов и 9 раз оставил ворота сухими.

Поединок начнется в 20:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции .