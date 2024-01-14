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Трубин - в старте на матч с Риу Аве

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Очередной выход украинского кипера в основе

Трубин - в старте на матч с Риу Аве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". На этот раз их соперник - "Риу Аве". Украинский кипер 22-й раз появится на поле за "орлов". За этот период он пропустил 19 голов и 9 раз оставил ворота сухими.

Поединок начнется в 20:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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