Трубин - в старте на матч с Риу Аве
Очередной выход украинского кипера в основе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". На этот раз их соперник - "Риу Аве". Украинский кипер 22-й раз появится на поле за "орлов". За этот период он пропустил 19 голов и 9 раз оставил ворота сухими.
Поединок начнется в 20:00. Следите за событиями в нашей
???? JÁ HÁ ????????????????! #SLBRAFC • #LigaPortugal pic.twitter.com/KVexBvjFXF— SL Benfica (@SLBenfica) January 14, 2024
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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