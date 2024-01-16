Арока в Португалии уступила претенденту на еврокубки. В матче принял участие украинский защитник
Богдан Милаванов принял участие в игре
Фото - ФК Арока / Автор невідомий
В чемпионате Португалии состоялся матч 17-го тура, в котором "Витория Гимарайнш" принимала "Ароку". Состав второй защищает украинский защитник Богдан Милованов.
Он, собственно, вышел в основном составе своей команды. "Арока" начала с гола на восьмой минуте, но впоследствии пропустила дважды и проиграла этот матч. Счет – 2:1 в пользу "Витории Гимарайнш".
Богдан Милованов провел на поле 85 минут, после чего его заменил Альфонсо Трецца.
Для Богдана Милованова это был тринадцатый матч в чемпионате Португалии в текущем сезоне. Также он отыграл три игры в кубковых турнирах.
"Арока" после семнадцати матчей занимает 14-е место турнирной таблицы.
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