Арока в Португалии уступила претенденту на еврокубки. В матче принял участие украинский защитник

В чемпионате Португалии состоялся матч 17-го тура, в котором "Витория Гимарайнш" принимала "Ароку". Состав второй защищает украинский защитник Богдан Милованов.

Он, собственно, вышел в основном составе своей команды. "Арока" начала с гола на восьмой минуте, но впоследствии пропустила дважды и проиграла этот матч. Счет – 2:1 в пользу "Витории Гимарайнш".

Богдан Милованов провел на поле 85 минут, после чего его заменил Альфонсо Трецца.

Для Богдана Милованова это был тринадцатый матч в чемпионате Португалии в текущем сезоне. Также он отыграл три игры в кубковых турнирах.

"Арока" после семнадцати матчей занимает 14-е место турнирной таблицы.