Экс-футболист Динамо находится на просмотре в польском клубе
Сейчас он имеет статус свободного агента
wartapoznan.pl
Украинский защитник Владимир Костевич этой зимой может перейти в "Рух" Хожув, сообщает издание Meczyki.pl.
По информации источника, 31-летний футболист находится на просмотре в польской команде. Костевич имеет статус свободного агента. В мате 2023-го после ухода из киевского "Динамо" он подписал контракт с "Вартой" Познань, за которую не сыграл ни одного матча.
Ранее он в Польше также выступал за "Лех".
Ну и отметим, что "Рух" Хожув занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Польши.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Meczyki.pl
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Сенсация в Бристоле, Ярмолюк провел более 30 минут против волков, но проиграл
- Известны системные требования и цена S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
- Реал сделал последнее предложение Мбаппе. Клуб требует письменное согласие
- Анчелотти удивил всех. Перес не ожидал увидеть Лунина в старте Реала на матч против Барселоны
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн