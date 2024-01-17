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Экс-футболист Динамо находится на просмотре в польском клубе

Наши за границей

Сейчас он имеет статус свободного агента

Экс-футболист Динамо находится на просмотре в польском клубе

wartapoznan.pl

Новина українською

Украинский защитник Владимир Костевич этой зимой может перейти в "Рух" Хожув, сообщает издание Meczyki.pl.

По информации источника, 31-летний футболист находится на просмотре в польской команде. Костевич имеет статус свободного агента. В мате 2023-го после ухода из киевского "Динамо" он подписал контракт с "Вартой" Познань, за которую не сыграл ни одного матча.

Ранее он в Польше также выступал за "Лех".

Ну и отметим, что "Рух" Хожув занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Польши.

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Владимир Костевич
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Источник:
Meczyki.pl
Опубликовал: Алина Ерофеева
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