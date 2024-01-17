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Яремчук вернулся в заявку Валенсии, но остался в запасе на матч против Сельты

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Украинец вернулся в состав после болезни

Яремчук вернулся в заявку Валенсии, но остался в запасе на матч против Сельты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании "Валенсия" примет "Сельту". Матч начнется в 21:00.

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Украинский нападающий "летучих мышей" Роман Яремчук, который недавно переболел гриппом, из-за чего пропустил матч чемпионата Испании против "Кадиса" (4:1), успел восстановиться и попал в заявку своей команды на сегодняшний поединок, но начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" 16 матчей, в которых забил 2 гола.

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