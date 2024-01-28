"Препятствовала моя гордость и мой молодой возраст": Артем Радченко - о неудаче в Европейском футболе

Нападающий мальтийского "Хибернианса" Артем Радченко рассказал о том, почему покинул "Металлист":

Стало понятно, когда Мирон Богданович покинул "Металлист". Когда начали продавать лидеров команды, а на руководящие должности приходили не понятные люди, которые думали только о себе, а не о клубе. Тогда, наверное, было уже все понятно. Хотя была надежда, что команда будет существовать. Относительно меня клуб выполнил все договоренности, поскольку имел контракт с дублем "Металлиста", это были не большие средства.

Также Радченко поделился мнением о том, что ему на самом деле помешало раскрыться в Европе.

В "Хайдуке" считаю, что помешала наверное моя гордость, молодой возраст. Хотел прийти и сразу играть, но тренер делал ставку не на меня. Думаю, если бы тогда был разум такой, как сейчас, то все было бы по-другому. Однако это уже опыт. Были большие амбиции раньше. Я уже несколько игр сыграл в Лиге Европы, в "Металлисте" тренировался с игроками очень высокого уровня, которых в "Хайдуке" тогда не было и в помине

Почему покинули Литву? Вы там играли за ФК "Йонава" и "Дайнава", за последнюю команду даже забили 4 гола и отдали 3 ассита за 37 игр.

Мне кажется, что в "Дайнаве" был один из лучших периодов в моей футбольной карьере несмотря на итоговое место команды в турнирной таблице чемпионата Литвы в прошлом сезоне там был замечательный тренер — Сергей Кузнецов, который отдается своему делу. Просто получил предложение с Мальты и очень хотел сюда переехать. Благодарен бывшему клубу, что отпустили меня без лишних проблем.

Недавно стали игроком мальтийского клуба "Хибернианс", интересно узнать, как там оказались?

Мой агент предложил этот вариант, сразу заинтересовало. Все получилось довольно быстро. Они прислали мне контракт. После общения с руководством и тренером, я его подписал в электронном виде, а уже на второй день улетел на Мальту. Были еще предложения, но мне они не подходили. На Мальте я еще ничего не успел посмотреть. Сейчас все нравится: отличный климат, прекрасные условия для жизни и работы.

Напомним, "Хибернианс" занимает седьмое место в Премьер-лиге Мальты. Следующий матч команда Радченко проведет 20 января против лидера "Хамруна"