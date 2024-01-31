Хавбек Ингульца: Не нужно было ехать в Россию. Время назад не вернешь. Жалею об этом
Виталий Кольцов в 2021 году некоторое время провел в Хабаровске
Фото:fc-metalist.com
Полузащитник "
– Летом 2021 года вы выбрали для себя вариант поехать на Россию, а не остаться в "Металлисте 1925", который только-только вышел в УПЛ. Что убедило вас за полгода до полномасштабного вторжения поехать туда?
– Не договорился с "Металлистом 1925" о новом контракте. Поехал туда. Не нужно было такого делать, а оставаться в Украине. Время назад не вернешь. Жалею об этом.
– Как вообще возник этот вариант?
– Очень заинтересован во мне был главный тренер Юран. У них ставились серьезные цели на тот сезон. Мы с ним говорили. Звонил чуть ли не ежедневно убеждать. От него была инициатива.
– Чем он вас убедил?
– Ему понравилась моя игра. Но после нескольких месяцев в Хабаровске понял, что все совсем по-другому. В декабре уже вернулся обратно в Украину.
– Ожидания и реальность не сошлись?
– Я думал, что Юран хочет ставить игру на контроле мяча, а по делу - бей-беги. Никак не мог перестроиться, когда мяч летает от одного защитника к другому. И уже понял, что совершил ошибку, что туда поехал.
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