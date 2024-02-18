Анатолий Трубин - в старте на матч с Визелой
Украинское дерби, у соперника Бенфики - Орест Лебеденко
Getty Images / Global Images Ukraine
Анатолий Трубин, безоговорочный основной кипер "Бенфики" снова в старте. Сегодня в Португалии пройдет украинское дерби. За сегодняшних соперников "орлов" "Визелу" выступает еще один украинец. Левый защитник Орест Лебеденко также в старте.
Анатолий проводит свой 31-й матч в стане португальского гранда. Орест присоединился к Примейре летом 2023-го. Сейчас у него 15 выходов на поле и один ассист.
Матч начнется в 20:00. Следите за событиями в нашей
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#SLBFCV • #LigaPortugal pic.twitter.com/deUbDnFImr— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2024
???? Já temos ONZE! ????#FCVizela #HonrarARainha #SLBFCV pic.twitter.com/32szK3d0xr— fcvizela (@FCVizelaOficial) February 18, 2024
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