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Анатолий Трубин - в старте на матч с Визелой

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Украинское дерби, у соперника Бенфики - Орест Лебеденко

Анатолий Трубин - в старте на матч с Визелой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин, безоговорочный основной кипер "Бенфики" снова в старте. Сегодня в Португалии пройдет украинское дерби. За сегодняшних соперников "орлов" "Визелу" выступает еще один украинец. Левый защитник Орест Лебеденко также в старте.

Анатолий проводит свой 31-й матч в стане португальского гранда. Орест присоединился к Примейре летом 2023-го. Сейчас у него 15 выходов на поле и один ассист.

Матч начнется в 20:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Бенфика (Лиссабон) Орест Лебеденко Анатолий Трубин
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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