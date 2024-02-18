Анатолий Трубин - в старте на матч с Визелой

Анатолий Трубин, безоговорочный основной кипер "Бенфики" снова в старте. Сегодня в Португалии пройдет украинское дерби. За сегодняшних соперников "орлов" "Визелу" выступает еще один украинец. Левый защитник Орест Лебеденко также в старте.

Анатолий проводит свой 31-й матч в стане португальского гранда. Орест присоединился к Примейре летом 2023-го. Сейчас у него 15 выходов на поле и один ассист.