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Бенфика разгромила аутсайдера португальской лиги, Трубин получил пристойную оценку

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Интересный матч от Анатолия

Бенфика разгромила аутсайдера португальской лиги, Трубин получил пристойную оценку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер чемпионата Португалии "Бенфика" разгромила команду с последнего места турнирной таблицы "Визелу" со счетом 6:1.

Анатолий Трубин провел на поле 90 минут. За это время он допустил голевую ошибку и отразил пенальти во втором тайме. Кроме этого записал в свой актив в общей сложности пять сейвов и отдал 15 точных пасов из 16 (94%). Как раз одна ошибка при передаче и привела к голу в ворота "орлов".

Аналитический портал WhoScored оценил игру украинца в балле 7,2. Это средний результат среди игроков “Бенфики”, ведь оценки колеблются от 6,0 до 10.

Кстати, 10 получил бывший футболист "Шахтера" Давид Нерес, который оформил четыре результативных действия (2+2).

Для Трубина этот поединок стал 18-м в текущем розыгрыше чемпионата Португалии. В общей сложности он пропустил в этих поединках 10 голов, а девять раз покидал свои ворота на замке.

"Бенфика" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Португалии с преимуществом в три зачетных пункта над вторым "Спортингом". Правда, у “львов” есть еще два матча в запасе.

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Источник:
Who Scored
Опубликовал: Максим Кучер
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