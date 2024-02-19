  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Федецкий: Ордец в сборной? Его нужно забыть навсегда
В тренде

Федецкий: Ордец в сборной? Его нужно забыть навсегда

Наши за границей
Обновлено

Защитник играет за Бохум, но его контракт принадлежит московскому Динамо

Федецкий: Ордец в сборной? Его нужно забыть навсегда

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий ответил на вопрос, стоит ли вызвать в национальную команду защитника "Бохума" Ивана Ордеца.

Напомним, что Ордец перешел в "Бохум" воспользовавшись правилом ФИФА из московского "Динамо" в 2022 году. Он не играл за российский клуб после начала полномасштабной агрессии, но до сих пор находится на контракте с "Динамо".

"Стабильный игрок "Бохума", обыгравший "Баварию"? И что из этого? Здесь нужно говорить не о футбольных качествах, а о человеческих. Ордеца нужно забыть навсегда. Пусть обыгрывает хоть сборную мира, нам не нужно о нем упоминать.

Его вызов разрушит атмосферу сборной. Я думаю, Ребров сам это прекрасно понимает. Ордеца не нужно даже вспоминать. Он из Волновахи, которую россияне уничтожили, а его контракт до сих пор принадлежит московскому "Динамо" и свою позицию по войне он четко не высказал. Таких людей следует забыть. Пусть живет своей жизнью, которая его устраивает. Он точно не нужен Украине", – сказал Федецкий.

По теме
yellow-arrow
Реал увеличил отрыв, Барселона приблизились к Жироне. Турнирная таблица Ла Лиги
yellow-arrow
“Сыграл дисциплинированно”. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
yellow-arrow
Цыганков - один из лучших в составе Жироны в матче с Атлетиком, Довбик получил средние оценки
Украина Иван Ордец Динамо (Москва) Андрей Федецкий Бохум
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джим Слэйд (Харьков)
20.02.2024 в 00:38
Если б не это интервью, никто бы не вспомнил, что такой игрок вообще существует
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Джим Слэйд (Харьков)
20.02.2024 в 00:38
Если б не это интервью, никто бы не вспомнил, что такой игрок вообще существует
Ответить
0
1
avatar
Американец 2000
20.02.2024 в 00:13
Прав на 300 % !!!!!!!
sticker
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости