Федецкий: Ордец в сборной? Его нужно забыть навсегда

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий ответил на вопрос, стоит ли вызвать в национальную команду защитника "Бохума" Ивана Ордеца.

Напомним, что Ордец перешел в "Бохум" воспользовавшись правилом ФИФА из московского "Динамо" в 2022 году. Он не играл за российский клуб после начала полномасштабной агрессии, но до сих пор находится на контракте с "Динамо".

"Стабильный игрок "Бохума", обыгравший "Баварию"? И что из этого? Здесь нужно говорить не о футбольных качествах, а о человеческих. Ордеца нужно забыть навсегда. Пусть обыгрывает хоть сборную мира, нам не нужно о нем упоминать.

Его вызов разрушит атмосферу сборной. Я думаю, Ребров сам это прекрасно понимает. Ордеца не нужно даже вспоминать. Он из Волновахи, которую россияне уничтожили, а его контракт до сих пор принадлежит московскому "Динамо" и свою позицию по войне он четко не высказал. Таких людей следует забыть. Пусть живет своей жизнью, которая его устраивает. Он точно не нужен Украине", – сказал Федецкий.