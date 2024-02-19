Федецкий: Ордец в сборной? Его нужно забыть навсегда
Защитник играет за Бохум, но его контракт принадлежит московскому Динамо
Экс-игрок
Напомним, что Ордец перешел в "Бохум" воспользовавшись правилом ФИФА из московского "Динамо" в 2022 году. Он не играл за российский клуб после начала полномасштабной агрессии, но до сих пор находится на контракте с "Динамо".
"Стабильный игрок "Бохума", обыгравший "Баварию"? И что из этого? Здесь нужно говорить не о футбольных качествах, а о человеческих. Ордеца нужно забыть навсегда. Пусть обыгрывает хоть сборную мира, нам не нужно о нем упоминать.
Его вызов разрушит атмосферу сборной. Я думаю, Ребров сам это прекрасно понимает. Ордеца не нужно даже вспоминать. Он из Волновахи, которую россияне уничтожили, а его контракт до сих пор принадлежит московскому "Динамо" и свою позицию по войне он четко не высказал. Таких людей следует забыть. Пусть живет своей жизнью, которая его устраивает. Он точно не нужен Украине", – сказал Федецкий.
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