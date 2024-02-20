Еще не восстановился после травмы. Участие Зинченко в матче с Порту под вопросом
Алекс пропустил предматчевую тренировку канониров
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
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Во вторник команда Микеля Артеты провела общекомандную тренировку, которую Зинченко пропустил. Также на тренировке отсутствовали травмированные Габриэл Жезус и Такехиро Томиясу, а Томас Парти и Фабиу Виера вернулись к работе в группе.
Напомним, что украинец не появлялся на поле с 4 февраля, когда он был заменен в перерыве матча с "Ливерпулем" из-за травмы.
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