  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Еще не восстановился после травмы. Участие Зинченко в матче с Порту под вопросом
В тренде

Еще не восстановился после травмы. Участие Зинченко в матче с Порту под вопросом

Наши за границей
Обновлено

Алекс пропустил предматчевую тренировку канониров

Еще не восстановился после травмы. Участие Зинченко в матче с Порту под вопросом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко все еще не восстановился после травмы. Его участие в выездном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Порту", который состоится в среду, 21 февраля, остается под вопросом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во вторник команда Микеля Артеты провела общекомандную тренировку, которую Зинченко пропустил. Также на тренировке отсутствовали травмированные Габриэл Жезус и Такехиро Томиясу, а Томас Парти и Фабиу Виера вернулись к работе в группе.

Напомним, что украинец не появлялся на поле с 4 февраля, когда он был заменен в перерыве матча с "Ливерпулем" из-за травмы.

По теме
yellow-arrow
Валенсия Яремчука заинтересовалась защитником Шахтера
yellow-arrow
Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Арсенал (Лондон) Порту Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости