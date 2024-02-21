Миколенко - о своем хобби: Я люблю ловить карпа, а Шон Дайч – спиннингом. Это разные вещи
Тренер Эвертона также увлекается рыбалкой
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Украинский защитник "
– Чем ты любишь заниматься за пределами футбольного поля? Есть ли у тебя хобби?
– Рыбалка и видеоигры.
– Куда ты здесь поблизости ходишь ловить карпа?
– Дважды ходил на карпа. Один раз со своим отцом, а второй – пошел один на ночь, на 24 часа.
– То есть иногда Миколенко любит посидеть у озера 24 часа в одиночестве и рыбачить?
– Да, готовлю сосиски с картошкой и наслаждаюсь.
– А каков Шон Дайч вне поля?
– Я с ним говорил о рыбалке. но я люблю ловить карпа, а он – спиннингом. Это разные вещи.
– Жаль. То есть мы не увидим, как Миколенко и Дайч вместе рыбачат?
– Нет, это разные виды рыбалки.
– А готовить сосиски в палатке? Хотел бы это увидеть. Это может случиться?
– Да, и пара кружек пива.
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