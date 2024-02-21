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Миколенко - о своем хобби: Я люблю ловить карпа, а Шон Дайч – спиннингом. Это разные вещи

Наши за границей
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Тренер Эвертона также увлекается рыбалкой

Миколенко - о своем хобби: Я люблю ловить карпа, а Шон Дайч – спиннингом. Это разные вещи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о рыбалке, которая является хобби игрока.

– Чем ты любишь заниматься за пределами футбольного поля? Есть ли у тебя хобби?

– Рыбалка и видеоигры.

– Куда ты здесь поблизости ходишь ловить карпа?

– Дважды ходил на карпа. Один раз со своим отцом, а второй – пошел один на ночь, на 24 часа.

– То есть иногда Миколенко любит посидеть у озера 24 часа в одиночестве и рыбачить?

– Да, готовлю сосиски с картошкой и наслаждаюсь.

– А каков Шон Дайч вне поля?

– Я с ним говорил о рыбалке. но я люблю ловить карпа, а он – спиннингом. Это разные вещи.

– Жаль. То есть мы не увидим, как Миколенко и Дайч вместе рыбачат?

– Нет, это разные виды рыбалки.

– А готовить сосиски в палатке? Хотел бы это увидеть. Это может случиться?

– Да, и пара кружек пива.

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Источник:
Sky Sports Premier League
Опубликовал: Михаил Черныш
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