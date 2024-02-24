Несколько моментов без положительной реализации. Как сыграл Русин в матче против Суонси
Кухаревич так и не появился на поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился поединок 34-го тура английского чемпионшипа между "Сандерлендом" и "Суонси". Назарий Русин вышел на поле в старте и отыграл 72 минуты. По данным статистического портала sofascore, оценка украинского нападающего в этом матче - 7.1.
Назарий смог дважды пробить по воротам, однако однажды его удар был заблокирован. В целом его коэффициент возможных забитых голов (xG) составил 0.22. Кроме того, форвард удачно боролся за мяч в наземных дуэлях и даже однажды смог отобрать мяч.
Что касается точности передач - удачными их назвать трудно. Ни одного точного прострела из четырех. В целом Русин отдал 9 пасов за матч, 7 из которых добрались до партнера по команде.
Отметим, что его сегодняшний конкурент Николай Кухаревич не появился на поле. По итогам матча "черные коты" уступили со счетом 2:1.
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