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Несколько моментов без положительной реализации. Как сыграл Русин в матче против Суонси

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Кухаревич так и не появился на поле

Несколько моментов без положительной реализации. Как сыграл Русин в матче против Суонси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился поединок 34-го тура английского чемпионшипа между "Сандерлендом" и "Суонси". Назарий Русин вышел на поле в старте и отыграл 72 минуты. По данным статистического портала sofascore, оценка украинского нападающего в этом матче - 7.1.

Назарий смог дважды пробить по воротам, однако однажды его удар был заблокирован. В целом его коэффициент возможных забитых голов (xG) составил 0.22. Кроме того, форвард удачно боролся за мяч в наземных дуэлях и даже однажды смог отобрать мяч.

Что касается точности передач - удачными их назвать трудно. Ни одного точного прострела из четырех. В целом Русин отдал 9 пасов за матч, 7 из которых добрались до партнера по команде.

Отметим, что его сегодняшний конкурент Николай Кухаревич не появился на поле. По итогам матча "черные коты" уступили со счетом 2:1.

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Сандерленд Назарий Русин Суонси Николай Кухаревич
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Источник:
sofascore.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
24.02.2024 в 19:37
Тьху, блд
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
24.02.2024 в 19:37
Тьху, блд
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
24.02.2024 в 19:37
Як же це бісить: черние коти уступили". Хто такі "чорние коти"? Кому "уступили"? Чи не можна написати, команда Русіна виграла/програла? Ви усіх вважаєте за спеціалістів в англійському футболі? Чи журналіст хизується тим, що знає, яка з команд є чорними котами?
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