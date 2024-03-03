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Эммануэль Пети поделился мнением о том, в каком клубе Мудрик мог бы достичь успеха

Наши за границей
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Бывший игрок Челси навел в пример Арсенал

Эммануэль Пети поделился мнением о том, в каком клубе Мудрик мог бы достичь успеха

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Челси" Эммануэль Пети рассказал о том, в каком клубе мог бы раскрыться Михаил Мудрик.

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"В "Арсенале" тоже нет гарантий, что он сможет раскрыться сполна. Но в "Арсенале" состав лучше структурирован, и в команде гораздо больше стабильности, чем в нынешнем "Челси". Следовательно, Мудрик в "Арсенале" мог бы получить свой шанс", — приводит слова Пети Afcstuff.

Напомним, за этот сезон Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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Эммануэль Пети Михаил Мудрик
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.03.2024 в 10:10
Який Арсенал...? Він про що?Легкоатлетичні змагання в інших місцях
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.03.2024 в 10:10
Який Арсенал...? Він про що?Легкоатлетичні змагання в інших місцях
Ответить
0
0

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