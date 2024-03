Эммануэль Пети поделился мнением о том, в каком клубе Мудрик мог бы достичь успеха

Бывший полузащитник "Челси" Эммануэль Пети рассказал о том, в каком клубе мог бы раскрыться Михаил Мудрик.

"В "Арсенале" тоже нет гарантий, что он сможет раскрыться сполна. Но в "Арсенале" состав лучше структурирован, и в команде гораздо больше стабильности, чем в нынешнем "Челси". Следовательно, Мудрик в "Арсенале" мог бы получить свой шанс", — приводит слова Пети Afcstuff.

Emmanuel Petit on Mudryk: “There are also no guarantees that he would have prevailed at Arsenal, but of course, the chances would have been greater because the squad there is better structured & there is significantly more stability.” [@wettfreunde] #afc pic.twitter.com/rWePO4WwSN