Эммануэль Пети поделился мнением о том, в каком клубе Мудрик мог бы достичь успеха
Бывший игрок Челси навел в пример Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Челси" Эммануэль Пети рассказал о том, в каком клубе мог бы раскрыться Михаил Мудрик.
"В "Арсенале" тоже нет гарантий, что он сможет раскрыться сполна. Но в "Арсенале" состав лучше структурирован, и в команде гораздо больше стабильности, чем в нынешнем "Челси". Следовательно, Мудрик в "Арсенале" мог бы получить свой шанс", — приводит слова Пети Afcstuff.
Emmanuel Petit on Mudryk: “There are also no guarantees that he would have prevailed at Arsenal, but of course, the chances would have been greater because the squad there is better structured & there is significantly more stability.” [@wettfreunde] #afc pic.twitter.com/rWePO4WwSN— afcstuff (@afcstuff) March 1, 2024
Напомним, за этот сезон Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.
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