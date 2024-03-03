Ошибка украинца в игре на выходе? Трубин пропустил юбилейный гол за Бенфику – ВИДЕО
При подаче со стандарта сыграл не слишком уверенно
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 24 тура чемпионата Португалии "Порту" встречается с "Бенфикой". Счет в этом поединке был открыт на 20-й минуте.
После подачи с углового мяч попал в борьбу, откуда отскочил к Галено. Игрок “драконов” пробил уже в пустые ворота, ведь Трубин также вышел из ворот забирать верхний мяч.
Galeno abre o marcador no Dragão ????#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #FCPorto #SLBenfica #betano pic.twitter.com/34YPrEvqQE— sport tv (@sporttvportugal) March 3, 2024
Для украинца этот пропущенный гол стал юбилейным в составе “Бенфики”. В общей сложности в его пассиве 30 мячей в свои ворота во всех турнирах. В частности, 11 он пропустил в чемпионате Португалии. В то же время в его активе 13 сухих матчей из 35.
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