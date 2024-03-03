Ошибка украинца в игре на выходе? Трубин пропустил юбилейный гол за Бенфику – ВИДЕО

В матче 24 тура чемпионата Португалии "Порту" встречается с "Бенфикой". Счет в этом поединке был открыт на 20-й минуте.

После подачи с углового мяч попал в борьбу, откуда отскочил к Галено. Игрок “драконов” пробил уже в пустые ворота, ведь Трубин также вышел из ворот забирать верхний мяч.

Для украинца этот пропущенный гол стал юбилейным в составе “Бенфики”. В общей сложности в его пассиве 30 мячей в свои ворота во всех турнирах. В частности, 11 он пропустил в чемпионате Португалии. В то же время в его активе 13 сухих матчей из 35.