Каньисарес: После возвращения Куртуа Лунину придется принимать решение - оставаться дублером, или искать новый клуб

Легендарный экс-вратарь "Валенсии", " Реала " и сборной Испании Сантьяго Каньисарес, высказался об украинском вратаре "галактикос" Андрее Лунине.

"Лунин – это вратарь с превосходными качествами. Быть голкипером "Реала" требует многого, особенно на ментальном уровне. И Андрей отлично справляется с этим.

Куртуа сейчас лучший вратарь мира, но ему важно полностью восстановиться от травмы, это займет время и Лунину нужно быть спокойным. Но когда Тибо вернется – то у него не будет соперников за стартовое место в "Реале", тогда Лунину нужно будет уже принимать решение – оставаться в "Реале" дублером или переходить в другой клуб", – сказал Каньисарес.