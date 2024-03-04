Каньисарес: После возвращения Куртуа Лунину придется принимать решение - оставаться дублером, или искать новый клуб
У Лунина превосходные качества, но Куртуа - лучший вратарь мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-вратарь "Валенсии", "
"Лунин – это вратарь с превосходными качествами. Быть голкипером "Реала" требует многого, особенно на ментальном уровне. И Андрей отлично справляется с этим.
Куртуа сейчас лучший вратарь мира, но ему важно полностью восстановиться от травмы, это займет время и Лунину нужно быть спокойным. Но когда Тибо вернется – то у него не будет соперников за стартовое место в "Реале", тогда Лунину нужно будет уже принимать решение – оставаться в "Реале" дублером или переходить в другой клуб", – сказал Каньисарес.
Напомним, что Куртуа, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, должен вернуться в игру в апреле.
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