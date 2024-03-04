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Каньисарес: После возвращения Куртуа Лунину придется принимать решение - оставаться дублером, или искать новый клуб

Наши за границей
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У Лунина превосходные качества, но Куртуа - лучший вратарь мира

Каньисарес: После возвращения Куртуа Лунину придется принимать решение - оставаться дублером, или искать новый клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-вратарь "Валенсии", "Реала" и сборной Испании Сантьяго Каньисарес, высказался об украинском вратаре "галактикос" Андрее Лунине.

"Лунин – это вратарь с превосходными качествами. Быть голкипером "Реала" требует многого, особенно на ментальном уровне. И Андрей отлично справляется с этим.

Куртуа сейчас лучший вратарь мира, но ему важно полностью восстановиться от травмы, это займет время и Лунину нужно быть спокойным. Но когда Тибо вернется – то у него не будет соперников за стартовое место в "Реале", тогда Лунину нужно будет уже принимать решение – оставаться в "Реале" дублером или переходить в другой клуб", – сказал Каньисарес.

Напомним, что Куртуа, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, должен вернуться в игру в апреле.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Сантьяго Каньисарес Андрей Лунин
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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