Лунин подорожал в два раза, Довбик остается самым дорогим украинцем. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской Ла Лиги .

Коснулись изменения и всех украинских футболистов, которые играют в Примере, причем со знаком плюс.

Так, самым дорогим украинцем в чемпионате Испании остается форвард "Жироны" Артем Довбик – его ценник вырос с 28 миллионов евро до 30.

Больше всего из украинцев прибавил в цене (в два раза) голкипер "Реала" Андрей Лунин – с 8 миллионов евро до 16.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в плюсе и Виктор Цыганков из "Жироны" – с 25 до 28 миллионов евро, и Роман Яремчук из "Валенсии" - с 3 до 4 миллионов евро.