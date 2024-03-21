Лунин подорожал в два раза, Довбик остается самым дорогим украинцем. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
Все украинцы лиги прибавили в цене
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков испанской
Коснулись изменения и всех украинских футболистов, которые играют в Примере, причем со знаком плюс.
Так, самым дорогим украинцем в чемпионате Испании остается форвард "Жироны" Артем Довбик – его ценник вырос с 28 миллионов евро до 30.
Больше всего из украинцев прибавил в цене (в два раза) голкипер "Реала" Андрей Лунин – с 8 миллионов евро до 16.
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Также в плюсе и Виктор Цыганков из "Жироны" – с 25 до 28 миллионов евро, и Роман Яремчук из "Валенсии" - с 3 до 4 миллионов евро.
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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