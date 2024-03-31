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Лунин - в старте на матч с Атлетик Бильбао

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Украинский кипер на своем месте

Лунин - в старте на матч с Атлетик Бильбао

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин выйдет с первых минут на матч с "Атлетик" Бильбао. Украинский кипер проведет свой 24-й поединок в футболке "сливочных" в текущем сезоне.

На его счету 10 пропущенных мячей и 10 клиншитов.

Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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