Лунин - в старте на матч с Атлетик Бильбао
Украинский кипер на своем месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Лунин выйдет с первых минут на матч с "Атлетик" Бильбао. Украинский кипер проведет свой 24-й поединок в футболке "сливочных" в текущем сезоне.
На его счету 10 пропущенных мячей и 10 клиншитов.
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????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 31, 2024
???? @AthleticClub@UnicajaBanco | #RealMadridAthletic pic.twitter.com/1UieYgwC7Y
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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