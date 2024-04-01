Киборг. Ла Лига в соцсетях отметила достижения Довбика. ФОТО
В текущем чемпионате Испании украинец наколотил уже 16 голов
Getty Images / Global Images Ukraine
31 марта в матче 30-го тура Ла Лиги "
Одним из лучших на поле был украинский форвард хозяев Артем Довбик, который оформил дубль, отличившись с пенальти и после передачи Кристиана Португеса.
По итогам матча Ла Лига также отметила достижения украинца в текущем сезон, коротко написав – "киборг", и добавив таблицу бамбардиров, где одним из лидеров является Артем.
cyborg. ⚽❤️⚽#LALIGAEASPORTS | @GironaFC pic.twitter.com/v4v1h0gAzf— LALIGA (@LaLiga) April 1, 2024
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