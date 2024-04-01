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Киборг. Ла Лига в соцсетях отметила достижения Довбика. ФОТО

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В текущем чемпионате Испании украинец наколотил уже 16 голов

Киборг. Ла Лига в соцсетях отметила достижения Довбика. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

31 марта в матче 30-го тура Ла Лиги "Жирона" со счетом 3:2 обыграла "Бетис".

Одним из лучших на поле был украинский форвард хозяев Артем Довбик, который оформил дубль, отличившись с пенальти и после передачи Кристиана Португеса.

По итогам матча Ла Лига также отметила достижения украинца в текущем сезон, коротко написав – "киборг", и добавив таблицу бамбардиров, где одним из лидеров является Артем.

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