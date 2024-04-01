Киборг. Ла Лига в соцсетях отметила достижения Довбика. ФОТО

31 марта в матче 30-го тура Ла Лиги " Жирона " со счетом 3:2 обыграла "Бетис".

Одним из лучших на поле был украинский форвард хозяев Артем Довбик, который оформил дубль, отличившись с пенальти и после передачи Кристиана Португеса.

По итогам матча Ла Лига также отметила достижения украинца в текущем сезон, коротко написав – "киборг", и добавив таблицу бамбардиров, где одним из лидеров является Артем.