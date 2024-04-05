Лунин совершил великолепный сейв. Реал опубликовал видео с тренировки команды
Испанцы активно готовятся к игре в ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
9 апреля состоится матч четвертьфинала Лиги Чемпионов "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити".
Пресс-служба испанского клуба опубликовала пост в Твиттере, который посвящен тренировке. На видео мы можем увидеть, как украинский голкипер Андрей Лунин совершил великолепный сейв.
???? @AndreyLunin13 ????#RMCity pic.twitter.com/tLEGBCDP3C— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2024
Напомним, что матч "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити" стартует в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:real madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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