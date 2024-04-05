  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин совершил великолепный сейв. Реал опубликовал видео с тренировки команды
В тренде

Лунин совершил великолепный сейв. Реал опубликовал видео с тренировки команды

Наши за границей
Обновлено

Испанцы активно готовятся к игре в ЛЧ

Лунин совершил великолепный сейв. Реал опубликовал видео с тренировки команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

9 апреля состоится матч четвертьфинала Лиги Чемпионов "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити".

Пресс-служба испанского клуба опубликовала пост в Твиттере, который посвящен тренировке. На видео мы можем увидеть, как украинский голкипер Андрей Лунин совершил великолепный сейв.

Напомним, что матч "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити" стартует в 22:00 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Зинченко попал в символическую сборную 31-го тура АПЛ от WhoScored
yellow-arrow
Хлань признан игроком месяца в Первой лиге Польши
yellow-arrow
Брайтон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
real madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости