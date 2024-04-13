Артета: У Зинченко есть способность играть в любом матче при любых условиях и быть собой
Однако у него есть определенные трудности
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру украинского легионера Александра Зинченко.
“Я думаю, что Алекс имеет способность играть в любом матче при любых условиях и быть собой. Это великая вещь, когда игрок может так играть.
У него есть некоторые трудности, особенно из-за травм. Есть трудности в нахождении игрового ритма и стабильности.
Теперь он вернулся в форму, теперь у него есть несколько игр за плечами, он играет все лучше и лучше. Это очень важная игра для нас”, - сказал Артета.
В текущем сезоне на счету Зинченко один гол, два ассиста и три желтых карточки в 32 матчах во всех турнирах. В частности, в АПЛ он выходил в старте в 61% поединков.
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