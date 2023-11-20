Женская команда Ворсклы забила 12 голов винничанкам. Верес прервал безвыигрышную серию

В субботу в женском чемпионате были сыграны заключительные матчи первого круга. "Днепр-1" на свое поле уступил "Жилстрою-1". Первыми счет открыли харьковчанки. На 44-й минуте отличилась Натия Панцулая. Вторая половина встречи выдалась динамичной. Сначала на 63-й минуте Людмила Кунина сумела восстановить равновесие, а затем через три минуты гости снова были впереди. После этого харьковская команда еще один раз поразила ворота соперниц. В конце игры днепрянки забили один гол, но уйти от поражения не удалось - 2:3.

"Верес" гостил у "Пантер". Соперницы обменялись голами в первом тайме: сначала забили хозяйки, после чего гости сравняли счет. На отдых команды ушли при ничейном результате. После перерыва Яна Надеждина(Голыш) вывела ровенчанок вперед. До финального свистка цифры на табло не изменились. "Верес" благодаря победе над "Пантерами" 2:1 смог прервать свою серию из 8 поражений.

"Динамо" в родных стенах встречалось с "Колосом". Динамовки первыми вышли вперед. Это произошло на 33-й минуте после гола Влады Кабановой. Гости добавили интриги голом в раздевалку. После перерыва вопрос о победителе матча был закрыт. Клуб из Ковалевки оформил два гола в течение трех минут. Финальные 3:1 на табло в пользу "Колоса".

"Мариуполь" разгромно проиграл "Кривбассу". С первых минут криворожанки взяли инициативу в свои руки, что привело к быстрому голу. На 12-й минуте свой момент реализовала Анна Иванова. Под занавес первого тайма команда из Кривого Рога отгрузила в ворота соперниц еще два гола. После перерыва давление на ворота мариупольчанок продолжилось. Подопечные Константина Фролова забили три мяча и установили окончательный счет - 6:0.

"Ворскла" на своем поле принимала "ЭМС-Подолье". Полтавчанки обеспечили себе комфортный результат еще до перерыва. В первом тайме 6 мячей побывало в воротах винничанок, в том числе и один автогол. Гости забили гол престижа на 17-й минуте. Вторая половина противостояния также прошла под диктовку хозяев. Полтавская команда огорчила своих соперниц еще шесть раз и довела счет до непристойного - 12:1. По дублю на свой счет записала Яна Котик и Николь Козлова, а также хет-трик Роксолана Кравчук.

"Шахтер" на домашнем стадионе встречался с "Ладомиром". Определить сильнейшую в этой дуэли не удалось. Как и гости, так и хозяева не смогли реализовать свои моменты. Поединок запомнился тремя предупреждениями. Как итог, нулевая ничья - 0:0.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 11-й тур

18 ноября (суббота)

"Днепр-1" - "Жилстрой-1" 2:3

"Пантеры" - "Верес" 1:2

"Динамо" - "Колос" 1:3

"Мариуполь" - "Кривбасс" 0:6

"Ворскла" - "ЭМС-Подолье" 12:1

"Шахтер" - "Ладомир" 0:0