У нескольких футболисток Ворсклы были привлекательные предложения из-за границы, - Наталья Зинченко
Во время зимнего перерыва полтавчанки усилились одной исполнительницей
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Главный тренер женской команды "Ворскла" Наталья Зинченко рассказала о планах подготовки к весенней части сезона.
"Мои подопечные вернутся из отпуска 15 января. Первый этап подготовки продлится до 15 февраля, затем большая группа футболисток "Ворсклы" отправится в расположение женской сборной Украины, которая встретится с болгарками в стыковых поединках за сохранение "прописки" в Лиге наций В.
Пока что футболистки "Ворсклы" на три очка отстают от "Кривбасса", однако настроены серьезно одержать верх в двух поединках с лидером и сохранить за собой титул сильнейшей команды Украины.
Во время зимнего перерыва "Ворсклу" никто не покинул, хотя сразу у нескольких подопечных были привлекательные предложения из-за границы. Усилились только Анастасией Кумедой из "Днепра-1" и на новичков больше не рассчитываем. Старт второй части сезона намечен на 20 марта", - поделилась Зинченко.
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