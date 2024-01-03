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У нескольких футболисток Ворсклы были привлекательные предложения из-за границы, - Наталья Зинченко

Женский футбол

Во время зимнего перерыва полтавчанки усилились одной исполнительницей

У нескольких футболисток Ворсклы были привлекательные предложения из-за границы, - Наталья Зинченко

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

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Главный тренер женской команды "Ворскла" Наталья Зинченко рассказала о планах подготовки к весенней части сезона.

"Мои подопечные вернутся из отпуска 15 января. Первый этап подготовки продлится до 15 февраля, затем большая группа футболисток "Ворсклы" отправится в расположение женской сборной Украины, которая встретится с болгарками в стыковых поединках за сохранение "прописки" в Лиге наций В.

Пока что футболистки "Ворсклы" на три очка отстают от "Кривбасса", однако настроены серьезно одержать верх в двух поединках с лидером и сохранить за собой титул сильнейшей команды Украины.

Во время зимнего перерыва "Ворсклу" никто не покинул, хотя сразу у нескольких подопечных были привлекательные предложения из-за границы. Усилились только Анастасией Кумедой из "Днепра-1" и на новичков больше не рассчитываем. Старт второй части сезона намечен на 20 марта", - поделилась Зинченко.

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Ворскла (Полтава) Наталья Зинченко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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