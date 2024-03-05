Сборная Украины узнала соперниц в квалификации женского Евро-2025
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка
Фото: УАФ
Сегодня, 5 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка для лиг А, В и С. Окончательное расположение команд в лигах определилось после стыковых матчей Лиги наций-2023/2024, которые состоялись в феврале. Напомним, сборная Украины соревновалась в плей-офф с Болгарией. Сине-желтые дважды обыграли соперниц (4:0, 3:0) и продлили прописку в дивизионе В.
Согласно рейтингу в женской Лиге наций украинки во время жеребьевки находились в третьей корзине. Подопечные Владимира Пятенко попали в группу В4, где будут противостоять сборным Уэльса, Хорватии и Косова.
Результаты жеребьевки квалификации Евро-2025 среди женских команд
Лига А
Группа А1: Нидерланды, Италия, Норвегия, Финляндия.
Группа А2: Испания, Дания, Бельгия, Чехия.
Группа А3: Франция, Англия, Швеция, Ирландия.
Группа А4: Германия, Австрия, Исландия, Польша.
Лига В
Группа В1: Швейцария, Венгрия, Турция, Азербайджан.
Группа В2: Шотландия, Сербия, Словакия, Израиль.
Группа В3: Португалия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Мальта.
Группа В4: Уэльс, Хорватия, Украина, Косово.
Лига С
Группа С1: Беларусь, Литва, Кипр, Грузия.
Группа С2: Словения, Латвия, Северная Македония, Молдова.
Группа С3: Греция, Черногория, Андорра, Фарерские о-ва.
Группа С4: Румыния, Болгария, Казахстан, Армения.
Группа С5: Албания, Эстония, Люксембург.
Формат квалификации женского Евро-2025
Распределение путевок на Евро-2025 будет происходить по итогам следующего лигового цикла. Команды выступят в группах по четыре или три команды (Лига С). В финальный турнир сразу попадут восемь лучших команд в Лиге A (первые и вторые места). Там они составят компанию стране-организатору, Швейцарии.
Семь оставшихся пропусков будут разыграны в двух раундах плей-офф. В первом раунде в одном пути команды, которые займут третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, которые займут вторые места в Лиге С. Восемь победителей проходят во второй раунд.
В другом пути четыре победителя групп и два лучших коллектива, которые займут вторые места в Лиге B, сыграют против оставшихся двух команд, которые займут вторые места, и четырех команд, которые займут третьи места в Лиге B. Шесть победителей выходят во второй раунд.
Во втором раунде плей-офф 14 сборных напрямую разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в целом должны выступить 16 участников.
Пути команд в стыковых матчах при необходимости будут скорректированы с учетом выступлений сборной Швейцарии, которая сыграет в Лиге В, но на Евро будет представлена как страна-хозяин. Если Швейцария займет первую, вторую или третью строчку в своей группе Лиги В, то в плей-офф выступит лучшая четвертая команда из этого дивизиона.
Повышение и понижение в классе
Параллельно команды также будут бороться за позиции в следующей Лиге наций, которая начинает цикл 2025-2027 годов:
- победители, обладатели вторых и третьих мест в группах Лиги А останутся в Лиге А;
- обладатели вторых мест и три лучших обладателя третьих мест в группах Лиги В останутся в Лиге В;
- обладатели вторых, третьих и четвертых мест в группах Лиги С останутся в Лиге С;
- победители групп в лигах В и С перейдут в высший дивизион;
- обладатели четвертых мест в группах лиг А и В, а также худший обладатель третьего места в Лиге В опустятся в низший дивизион.
Календарь Евро-2025 среди женских команд
Матчи 1-2 туров: 3-9 апреля 2024 года.
Матчи 3-4 туров: 29 мая - 4 июня 2024 года.
Матчи 5-6 туров: 10-16 июля 2024 года.
Жеребьевка плей-офф: 19 июля 2024 года.
1 раунд плей-офф (2 матча): 23-29 октября 2024 года.
2 раунд плей-офф (2 матча): 27 ноября - 3 декабря 2024 года.
Жеребьевка финального турнира: 16 декабря 2024 года.
Финальный турнир: 2-27 июля 2025 года (Швейцария).
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