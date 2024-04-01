Женский чемпионат. Поражение Шахтера, крупная победа Металлиста 1925 и ничья Динамо

В женском чемпионате Украины состоялись матчи 2-го тура 2-го этапа. "Ладомир" разгромно уступил "Металлисту 1925" на домашнем стадионе. Харьковчанки забили быстрый гол, а затем продолжили штурмовать ворота соперниц. В первую 45-ти минутку гости оформили три гола. После перерыва ситуация не изменилась и харьковский клуб продолжил гнуть свою линию. Волынянки так и не смогли ответить ничем - 0:7.

"Шахтер" в родных стенах проиграл "Колосу". Первого гола в матче пришлось ждать аж перед самым перерывом, когда Елизавета Молодюк вывела донецкую команду вперед. После отдыха гости сравняли счет благодаря усилиям Ирины Майбородины. Удержать ничью дончанкам не удалось. Под занавес противостояния "Колос" забил победный гол и установил окончательный счет 2:1.

"Ворскла" на выезде обыграла "Кривбасс". Полтавский клуб первым повел в счете, после того, как на 16-й минуте отличилась Ольга Осипян. Криворожанки сумели восстановить паритет на табло во второй половине игры. Полтавчанки быстро ответили на пропущенный мяч точным ударом в исполнении Николь Козловой. Как итог, 2:1 в пользу "Ворскла".

"Пантеры" на своем поле принимали "ЭМС-Подолье". Хозяйки завладели тотальным преимуществом и еще до перерыва сделали игру. В первом тайме уманчанки забили три гола. Винничанки своими моментами не воспользовались. Финальный свисток зафиксировал победу "Пантер" - 3:0.

"Мариуполь" вырвал ничью в поединке с "Вересом". В первом тайме команды голов не забивали. Все интересное произошло после перерыва. На экваторе второго тайма ровенчанки открыли счет - отличилась Татьяна Веремейчук. В компенсированное время мариупольчанки проявили характер и избежали поражения - 1:1.

Игровую программу 2-го тура закрывали "Днепр-1" и "Динамо". Киевлянки забили быстрый гол, уже на 4-й минуте отличилась Анна Прокопенко. Спустя 20 минут днепрянки организовали ответ на пропущенный мяч, Татьяна Левицкая сравняла счет. До конца поединка ни одна из команд не смогла забить и финальный свисток зафиксировал ничью - 1:1.

Результаты 2-го тура

Группа 1. 2-й тур. 2-й этап/1-й круг

26 марта (вторник)

"Ладомир" - "Металлист 1925" 0:7

27 марта (среда)

"Шахтер" - "Колос" 1:2

28 марта (четверг)

"Кривбасс" - "Ворскла" 1:2

Группа 2. 2-й тур. 2-й этап/1-й круг

28 марта (четверг)

"Пантеры" - "ЭМС-Подолье" 3:0

"Мариуполь" - "Верес" 1:1

31 марта (воскресенье)

"Днепр-1" - "Динамо" 1:1