  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Женский чемпионат. Поражение Шахтера, крупная победа Металлиста 1925 и ничья Динамо
В тренде

Женский чемпионат. Поражение Шахтера, крупная победа Металлиста 1925 и ничья Динамо

Женский футбол
Обновлено

Результаты 2-го тура

Женский чемпионат. Поражение Шахтера, крупная победа Металлиста 1925 и ничья Динамо

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В женском чемпионате Украины состоялись матчи 2-го тура 2-го этапа. "Ладомир" разгромно уступил "Металлисту 1925" на домашнем стадионе. Харьковчанки забили быстрый гол, а затем продолжили штурмовать ворота соперниц. В первую 45-ти минутку гости оформили три гола. После перерыва ситуация не изменилась и харьковский клуб продолжил гнуть свою линию. Волынянки так и не смогли ответить ничем - 0:7.

"Шахтер" в родных стенах проиграл "Колосу". Первого гола в матче пришлось ждать аж перед самым перерывом, когда Елизавета Молодюк вывела донецкую команду вперед. После отдыха гости сравняли счет благодаря усилиям Ирины Майбородины. Удержать ничью дончанкам не удалось. Под занавес противостояния "Колос" забил победный гол и установил окончательный счет 2:1.

"Ворскла" на выезде обыграла "Кривбасс". Полтавский клуб первым повел в счете, после того, как на 16-й минуте отличилась Ольга Осипян. Криворожанки сумели восстановить паритет на табло во второй половине игры. Полтавчанки быстро ответили на пропущенный мяч точным ударом в исполнении Николь Козловой. Как итог, 2:1 в пользу "Ворскла".

"Пантеры" на своем поле принимали "ЭМС-Подолье". Хозяйки завладели тотальным преимуществом и еще до перерыва сделали игру. В первом тайме уманчанки забили три гола. Винничанки своими моментами не воспользовались. Финальный свисток зафиксировал победу "Пантер" - 3:0.

"Мариуполь" вырвал ничью в поединке с "Вересом". В первом тайме команды голов не забивали. Все интересное произошло после перерыва. На экваторе второго тайма ровенчанки открыли счет - отличилась Татьяна Веремейчук. В компенсированное время мариупольчанки проявили характер и избежали поражения - 1:1.

Игровую программу 2-го тура закрывали "Днепр-1" и "Динамо". Киевлянки забили быстрый гол, уже на 4-й минуте отличилась Анна Прокопенко. Спустя 20 минут днепрянки организовали ответ на пропущенный мяч, Татьяна Левицкая сравняла счет. До конца поединка ни одна из команд не смогла забить и финальный свисток зафиксировал ничью - 1:1.

Результаты 2-го тура
Группа 1. 2-й тур. 2-й этап/1-й круг

26 марта (вторник)

"Ладомир" - "Металлист 1925" 0:7

27 марта (среда)

"Шахтер" - "Колос" 1:2

28 марта (четверг)

"Кривбасс" - "Ворскла" 1:2

Группа 2. 2-й тур. 2-й этап/1-й круг

28 марта (четверг)

"Пантеры" - "ЭМС-Подолье" 3:0
"Мариуполь" - "Верес" 1:1

31 марта (воскресенье)

"Днепр-1" - "Динамо" 1:1

По теме
yellow-arrow
Объявлен состав женской сборной Украины на матчи отбора Евро-2025
yellow-arrow
ЖЧУ. Ворскла разгромила Шахтер, Днепр-1 сильнее Мариуполя. Итоги 1-го и анонс 2-го тура
yellow-arrow
Определены места и время начала матчей женской сборной Украины в апреле
женский футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости