Неудержимые каталонцы. Барселона - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

В лобовом матче за второе место в Ла Лиге "Барселона" смяла "Севилью", которую от разгрома спасла только плохая реализация моментов каталонцами, в частности - Ферраном Торресом.

Для "Кулес" это уже 6-я победа в чемпионате подряд. Во всех турнирах беспроигрышная серия каталонцев достигла уже 13 поединков. Честно говоря, такой сильной "Барсы" не доводилось видеть уже несколько лет - Хави за считанные месяцы удалось совершить почти невозможное.

30-й тур Примеры. "Барселона" - "Севилья" - 1:0

Гол: Педри, 72