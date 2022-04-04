Неудержимые каталонцы. Барселона - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча
Команда Хави уже вторая в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
В лобовом матче за второе место в Ла Лиге "Барселона" смяла "Севилью", которую от разгрома спасла только плохая реализация моментов каталонцами, в частности - Ферраном Торресом.
Для "Кулес" это уже 6-я победа в чемпионате подряд. Во всех турнирах беспроигрышная серия каталонцев достигла уже 13 поединков. Честно говоря, такой сильной "Барсы" не доводилось видеть уже несколько лет - Хави за считанные месяцы удалось совершить почти невозможное.
30-й тур Примеры. "Барселона" - "Севилья" - 1:0
Гол: Педри, 72
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