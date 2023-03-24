С дублем Роналду. Португалия - Лихтенштейн 4:0. Видео голов и обзор матча

Лихтенштейн занимает 198-е место в рейтинге ФИФА, и конечно, он никакой не соперник Португалии. "Европейские бразильцы" забили, сколько пожелали.

Отдельно выделим дубль 38-летнего Криштиану Роналду. На недавнем ЧМ ветеран не потянул, а вот против Лихтенштейна он еще вполне актуален; его гол со штрафного - самое яркое событие матча.

Отбор на Евро-2024. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

Португалия - Лихтенштейн - 4:0

Голы: Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Роналду, 51 (с пенальти), 63