С дублем Роналду. Португалия - Лихтенштейн 4:0. Видео голов и обзор матча
Разбили аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images
Лихтенштейн занимает 198-е место в рейтинге ФИФА, и конечно, он никакой не соперник Португалии. "Европейские бразильцы" забили, сколько пожелали.
Отдельно выделим дубль 38-летнего Криштиану Роналду. На недавнем ЧМ ветеран не потянул, а вот против Лихтенштейна он еще вполне актуален; его гол со штрафного - самое яркое событие матча.
Отбор на Евро-2024. Лиссабон. "Жозе Алваладе"
Португалия - Лихтенштейн - 4:0
Голы: Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Роналду, 51 (с пенальти), 63
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