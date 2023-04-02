Ответили Барселоне. Реал Мадрид - Вальядолид 6:0. Видео голов и обзор матча
Бензема в ударе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Реал" на своем поле не оставил камня на камне от одного из аутсайдеров Ла Лиги - "Вальядолида". Особенно постарался Карим Бензема, оформивший хет-трик за 7 минут.
Уже в среду у "Сливочных" полуфинал Кубка короля на "Камп Ноу", так что этот разгром можно расценивать как ответ на вчерашние 4:0 "Барселоны" в Эльче. Ох и заруба нас ждет!
27-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Вальядолид" - 6:0
Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Васкес, 90+1
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