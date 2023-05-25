Отыгрались с 0:3! Эспаньол - Атлетико 3:3. Видео голов и обзор матча
Андердог устроил шоу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Эспаньол" проявил характер и после катастрофичных 46 минут сумел выровнять положение на табло. Открытый футбол, пасы вразрез, навесы - вот его нехитрый секрет.
При этом даже такого подвига "Попугаям" может оказаться мало для выживания в элите, ведь их конкуренты - "Хетафе" и "Вальядолид" - синхронно выиграли, а до конца чемпионата осталось всего два тура.
36-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:3
Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (с пенальти), Винисиус Соуза, 79 - Сауль, 21, Гризманн, 44, Карраско, 46
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