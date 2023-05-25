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Отыгрались с 0:3! Эспаньол - Атлетико 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Андердог устроил шоу

Отыгрались с 0:3! Эспаньол - Атлетико 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Эспаньол" проявил характер и после катастрофичных 46 минут сумел выровнять положение на табло. Открытый футбол, пасы вразрез, навесы - вот его нехитрый секрет.

При этом даже такого подвига "Попугаям" может оказаться мало для выживания в элите, ведь их конкуренты - "Хетафе" и "Вальядолид" - синхронно выиграли, а до конца чемпионата осталось всего два тура.

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"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:3

Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (с пенальти), Винисиус Соуза, 79 - Сауль, 21, Гризманн, 44, Карраско, 46

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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