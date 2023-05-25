Отыгрались с 0:3! Эспаньол - Атлетико 3:3. Видео голов и обзор матча

"Эспаньол" проявил характер и после катастрофичных 46 минут сумел выровнять положение на табло. Открытый футбол, пасы вразрез, навесы - вот его нехитрый секрет.

При этом даже такого подвига "Попугаям" может оказаться мало для выживания в элите, ведь их конкуренты - "Хетафе" и "Вальядолид" - синхронно выиграли, а до конца чемпионата осталось всего два тура.

36-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:3

Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (с пенальти), Винисиус Соуза, 79 - Сауль, 21, Гризманн, 44, Карраско, 46