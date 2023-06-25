Самый быстрый забитый мяч в истории молодежного ЧЕ. Испания U-21 – Хорватия U-21 1:0. Видео гола и обзор матча
"Фурия роха" весь поединок держала преимущество в счете
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча команд, находящихся в одной группе со сборной Украины на молодежном чемпионате Европы. Испания U-21 расписалась в воротах Хорватии U-21 уже на 20-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории финальных частей молодежного первенства.
"Фурия Роха" сильно преобладала над соперником на протяжении остатка матча, однако встреча завершилась с минимальным преимуществом испанцев. Они, как и подопечные Ротаня, шагают в 1/4 финала ЧЕ.
Молодежное Евро-2023
Испания U-21 – Грузия U-21 1:0
Гол: Абель Руис 1
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