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Самый быстрый забитый мяч в истории молодежного ЧЕ. Испания U-21 – Хорватия U-21 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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"Фурия роха" весь поединок держала преимущество в счете

Самый быстрый забитый мяч в истории молодежного ЧЕ. Испания U-21 – Хорватия U-21 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча команд, находящихся в одной группе со сборной Украины на молодежном чемпионате Европы. Испания U-21 расписалась в воротах Хорватии U-21 уже на 20-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории финальных частей молодежного первенства.

"Фурия Роха" сильно преобладала над соперником на протяжении остатка матча, однако встреча завершилась с минимальным преимуществом испанцев. Они, как и подопечные Ротаня, шагают в 1/4 финала ЧЕ.

Молодежное Евро-2023

Испания U-21 – Грузия U-21 1:0

Гол: Абель Руис 1

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В статье: Испания U-21 Хорватия U-21
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