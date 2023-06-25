Самый быстрый забитый мяч в истории молодежного ЧЕ. Испания U-21 – Хорватия U-21 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча команд, находящихся в одной группе со сборной Украины на молодежном чемпионате Европы. Испания U-21 расписалась в воротах Хорватии U-21 уже на 20-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории финальных частей молодежного первенства.

"Фурия Роха" сильно преобладала над соперником на протяжении остатка матча, однако встреча завершилась с минимальным преимуществом испанцев. Они, как и подопечные Ротаня, шагают в 1/4 финала ЧЕ.

Молодежное Евро-2023

Испания U-21 – Грузия U-21 1:0

Гол: Абель Руис 1