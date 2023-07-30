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Цыганков сделал игру. Блэкберн - Жирона 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Богатый на события спарринг

Цыганков сделал игру. Блэкберн - Жирона 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

"Жирона" в рамках предсезонной подготовки победила некогда великий "Блэкберн", ныне играющий в Чемпионшипе.

Ключевую роль в победе сыграл наш Виктор Цыганков - он сперва результативно прострелил на ветерана Кристиана Стуани, а затем забил сам хлестким ударом с левой. Еще один мяч за испанцев провел звездный новичок Дэйли Блинд.

Товарищеский матч. Блэкберн. "Ивуд Парк"

"Блэкберн" - "Жирона" - 2:3

Голы: Леонард, 37, Маркандей, 67 - Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 51

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В статье: Блэкберн Роверс Виктор Цыганков Жирона
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