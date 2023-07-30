Цыганков сделал игру. Блэкберн - Жирона 2:3. Видео голов и обзор матча
Богатый на события спарринг
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Жирона" в рамках предсезонной подготовки победила некогда великий "Блэкберн", ныне играющий в Чемпионшипе.
Ключевую роль в победе сыграл наш Виктор Цыганков - он сперва результативно прострелил на ветерана Кристиана Стуани, а затем забил сам хлестким ударом с левой. Еще один мяч за испанцев провел звездный новичок Дэйли Блинд.
Товарищеский матч. Блэкберн. "Ивуд Парк"
"Блэкберн" - "Жирона" - 2:3
Голы: Леонард, 37, Маркандей, 67 - Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 51
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Металлист 1925 – Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Днепр-1 расторг контракт с Назаренко. Футболист молодежки вскоре присоединится к Полесью
- Динамо официально объявило о переходе своего нападающего в другой клуб
- Ворскла - Дила: смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная вторая половинка игрока Динамо, которого ждут в Серии А. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн