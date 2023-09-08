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С шедевром от Чуамени. Франция - Ирландия 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Легкие три очка фаворита

С шедевром от Чуамени. Франция - Ирландия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

Вице-чемпион мира в шаге от выхода на Евро-2024. Французы забили Ирландии дважды, но, по правде, могли претендовать на 5-6 голов.

Отдельно отмечаем то, что не забил Килиан Мбаппе - это случается не так и часто, а еще гол-шедевр от Орельена Чуамени - потрясающий микс силы и точности!

5-й тур отбора на Евро. Париж. "Парк де Пренс"

Франция - Ирландия 2:0

Голы: Чуамени, 19, Тюрам, 48

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В статье: Франция Ирландия
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