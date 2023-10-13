И Модрич не помог. Хорватия - Турция 0:1. Видео гола и обзор матча
Не сенсация, но и не норма
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Igor Kralj/Pixsell/MB Media
Сборная Турции в Осиеке выдала один из лучших матчей за последнее время. Хорваты были уничтожены в единоборствах (24-10), что и стало решающим фактором.
Победный гол провел вингер "Галатасарая" Бариш Йылмаз, и он вывел турок на первое место в группе. Хорваты - вторые.
7-й тур отбора на Евро-2024. Осиек. "Опус Арена"
Хорватия - Турция - 0:1
Гол: Йылмаз, 30
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Отбор на ЧЕ-2025. Люксембург U21 — Украина U21 0:3. Замены Мельгосы сработали
- 4-2-3-1, Трубин в воротах и Довбик на острие. Прогноз Вирта на матч против Северной Македонии
- Агент рассказал, почему два 18-летних украинца выбрали Динамо, а не Чемпионшип
- ВАР перевернул игру. Испания - Шотландия 2:0. Видео голов и обзор матча
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 23:00 Прогнозы на футбол Хорватия - Турция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
- 09:30 Украинские Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- 21:50 Зарубежные ЛК. Историческая ничья Клаксвика, сенсация в Косово и тяжелое фиаско обидчиков Динамо
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн