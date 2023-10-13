И Модрич не помог. Хорватия - Турция 0:1. Видео гола и обзор матча

Сборная Турции в Осиеке выдала один из лучших матчей за последнее время. Хорваты были уничтожены в единоборствах (24-10), что и стало решающим фактором.

Победный гол провел вингер "Галатасарая" Бариш Йылмаз, и он вывел турок на первое место в группе. Хорваты - вторые.

7-й тур отбора на Евро-2024. Осиек. "Опус Арена"

Хорватия - Турция - 0:1

Гол: Йылмаз, 30