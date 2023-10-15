Дебют Нагельсманна удался. США - Германия 1:3. Видео голов и обзор матча
Наконец узнаем "Бундестим"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Federico Gambarini/picture alliance
Первый матч Юлиана Нагельсманна на посту тренера Германии порадовал и его, и фанатов - играли хорошо, результат есть, еще и характер фирменный показали.
Никлас Фюллькруг - герой матча; у него гол и ассист. Но какая комбинация предшествовала мячу Гюндогана! Бразилия отдыхает!
Товарищеский матч. Ист-Хартфорд. "Пратт энд Уитни Стэдиум"
США - Германия - 1:3
Голы: Пулишич, 27 - Гюндоган, 39, Фюллькруг, 58, Мусияла, 61
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