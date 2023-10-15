Дебют Нагельсманна удался. США - Германия 1:3. Видео голов и обзор матча

Первый матч Юлиана Нагельсманна на посту тренера Германии порадовал и его, и фанатов - играли хорошо, результат есть, еще и характер фирменный показали.

Никлас Фюллькруг - герой матча; у него гол и ассист. Но какая комбинация предшествовала мячу Гюндогана! Бразилия отдыхает!

Товарищеский матч. Ист-Хартфорд. "Пратт энд Уитни Стэдиум"

США - Германия - 1:3

Голы: Пулишич, 27 - Гюндоган, 39, Фюллькруг, 58, Мусияла, 61