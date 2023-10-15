  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Дебют Нагельсманна удался. США - Германия 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Дебют Нагельсманна удался. США - Германия 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Наконец узнаем "Бундестим"

Дебют Нагельсманна удался. США - Германия 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Federico Gambarini/picture alliance

Новина українською

Первый матч Юлиана Нагельсманна на посту тренера Германии порадовал и его, и фанатов - играли хорошо, результат есть, еще и характер фирменный показали.

Никлас Фюллькруг - герой матча; у него гол и ассист. Но какая комбинация предшествовала мячу Гюндогана! Бразилия отдыхает!

Товарищеский матч. Ист-Хартфорд. "Пратт энд Уитни Стэдиум"

США - Германия - 1:3

Голы: Пулишич, 27 - Гюндоган, 39, Фюллькруг, 58, Мусияла, 61

По теме
yellow-arrow
Обогнали Украину. Италия - Мальта 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Отбор на Евро-2024. Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча
yellow-arrow
Роналду оформил дубль. Португалия - Словакия 3:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия США
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде