Поляки оступаются дома. Польша - Молдова 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Поляки во второй раз не смогли обыграть Молдову
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Польши проводила свой первый матч после увольнения Фернанду Сантуша. Теперь сборную возглавляет Михал Пробежа. Стало ли лучше? Ну, если посмотреть на результат, то наверняка да, ведь в Кишиневе против Молдовы они вообще проиграли со счетом 3:2. Но может ли вселить этот матч определенный оптимизм полякам? Вряд ли.
Очень бесцветный футбол в исполнении бело-красных, то ли из-за непонимания пока нового тренера, то ли из-за отсутствия Роберта Левандовского. Но результат ничейный и по потерянным очкам Польша теперь уступает как Молдове, так и Чехии. Вывести на евро поляков может только чудо, а также победа над чехами 17 ноября
Отбор на Евро-2024, 8-й тур
Стадион: "Народовый" (Варшава)
Польша - Молдова 1:1
Голы: Свидерский (53) - Николаеску (26)
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