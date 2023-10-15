Отбор на Евро-2024. Польша – Молдова 1:1. Сантуш ушел, проблемы остались

Сборная Польши проводила свой первый матч после увольнения Фернанду Сантуша, в котором многие болельщики видели главную проблему неудачных результатов их команды на этом отборе. Теперь сборную возглавляет Михал Пробежа. Стало ли лучше? Ну, если посмотреть на результат, то наверняка да, ведь в Кишиневе против Молдовы они вообще проиграли со счетом 3:2. Но может ли вселить этот матч определенный оптимизм полякам? Вряд ли.

Кроме того, что новый наставник команды решил поэкспериментировать со стартовым составом и выпустил, например, игрока третьего дивизиона чемпионата Италии Патрика Педу, он не мог рассчитывать на главную звезду сборной Роберта Левандовского, который получил травму в составе "Барселоны". Но когда победа жизненно необходима для сохранения шансов на выход из группы, время ли говорить об ослаблении в составе и искать причины неудачным выступлениям?

Особенно много проблем у хозяев "Народового" хватало в первом тайме. Лишь под конец первой половины встречи мы смогли увидеть хотя бы какой-то опасный момент у ворот Рейляна. Весь первый тайм прошел под аккомпанемент активного движения и прессинга со стороны Молдовы. На 17-й минуте Рябчук получил отличный шанс открыть счет, но его в прямом смысле обездвижили, отжав подальше от круглого, буквально нескольких сантиметров ему не хватило, чтобы катить мяч в пустые ворота.

А на 26-й минуте Ион Николаеску замкнул ногой подачу с углового, отправив круглого в сетку ворот Войцеха Щенсного. Забил он из-под Томаша Кендзеры, поэтому защитнику "Динамо", который сейчас выступает за греческий "ПАОК" на правах аренды, придется за это оправдываться после игры. Абсолютно логичный гол, который стал отличной наградой для Молдовы за их старания. К слову, Николаеску точно является злым гением Польши, ведь в прошлом матче между этими соперниками в Кишиневе он отличился в их воротах дважды.

И здесь хочется не столько критиковать пассивных поляков, как хвалить подвижных молдаван. Подопечные Сергея Клещенко собственными силами заставляли соперника ошибаться, а также умело пользовались этими ошибками.

Польша вышла из состояния грогги только под конец первого тайма. На 45-й минуте Аркадиуш Милик получил идеальный шанс для того, чтобы сравнять счет, но его удар головой полетел точно в руки Дориана Райляна.

А во второй половине встречи хозяева поля продолжили поиски ответа на пропущенный мяч. Сначала они начали активно бомбардировать штрафную площадку соперника подачами с флангов, а затем неожиданно просто сравняли счет: Кароль Свидерский получил пас от Зелинского, который очень остроумно между ног пропустил Милик, и с разворота отправил мяч в дальний угол ворот. 1:1.

И на этом собственно все. Да, если вы ждали большого нашествия от Польши в попытках найти победный гол, то ничего подобного. Контроль мяча, с которым они просто не знали что делать, оказался бесполезным. Один момент до конца матча, который мог принести хозяевам победу, произошел на 87-й минуте, когда после прострела от Камиля Гросицкого пробивал Каминский, впрочем, с этой попыткой справился Дориан Райлян.

Крайне серый футбол в исполнении бело-красных, то ли из-за непонимания пока нового тренера, то ли из-за отсутствия Роберта Левандовского. Но результат ничейный и по потерянным очкам Польша теперь уступает как Молдове, так и Чехии. Вывести на евро поляков может только чудо, а также победа над чехами 17 ноября.

Отбор на Евро-2024, 8-й тур

Стадион: "Народовый" (Варшава)

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Польша — Молдова 1:1

Голы: Свидерский (53) — Николаеску (26)

Польша: Щенсный — Кендзера (Гросицкий, 84), Педа, Кивиор — Вшолек (Каминский, 72), Дзичек (Слиш, 46), Зелинский, Шиманский (Марахвинский, 72), Франковский — Свидерский, Милик (Букса, 72)

Молдова: Райлян — Ревенко (С. Плетике, 70), Крачун, Бабогло, Марандич, Рябчук — Постолаки, Моцпан (М. Плетике, 70), Раце (Кожокар, 79), Кожокару (Дамашкан, 60) — Николаеску (Богачук, 79)

Предупреждения: Франковский (47) — Рябчук (18), Кожокару (21), Постолаки (42), Марандич (45+4), С. Плетике (82), Райлян (85)