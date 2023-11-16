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Управились за полчаса. Кипр - Испания 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео

"Красная фурия" размяла ноги

Управились за полчаса. Кипр - Испания 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/SEFutbol

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Испания ранее уже гарантировала себе место на Евро-2024, так что выезд на Кипр был только формальностью. "Фурия", впрочем, решила даже здесь очки не терять.

Ямаль, Оярсабаль и Хоселу за полчаса довели счет до разгромного, и только после этого фаворит окончательно бросил играть.

9-й тур отбора на Евро. Лимассол. "Альфамега"

Кипр - Испания - 1:3

Голы: Пилеас, 75 - Ямаль, 5, Оярсабаль, 22, Хоселу, 28

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Испания Кипр
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.11.2023 в 22:15
Ти диви ЯМАЛ і тут встиг відзначитися
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
16.11.2023 в 22:15
Ти диви ЯМАЛ і тут встиг відзначитися
Ответить
0
0

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