Управились за полчаса. Кипр - Испания 1:3. Видео голов и обзор матча

Испания ранее уже гарантировала себе место на Евро-2024, так что выезд на Кипр был только формальностью. "Фурия", впрочем, решила даже здесь очки не терять.

Ямаль, Оярсабаль и Хоселу за полчаса довели счет до разгромного, и только после этого фаворит окончательно бросил играть.

9-й тур отбора на Евро. Лимассол. "Альфамега"

Кипр - Испания - 1:3

Голы: Пилеас, 75 - Ямаль, 5, Оярсабаль, 22, Хоселу, 28