Управились за полчаса. Кипр - Испания 1:3. Видео голов и обзор матча
"Красная фурия" размяла ноги
Фото: twitter.com/SEFutbol
Испания ранее уже гарантировала себе место на Евро-2024, так что выезд на Кипр был только формальностью. "Фурия", впрочем, решила даже здесь очки не терять.
Ямаль, Оярсабаль и Хоселу за полчаса довели счет до разгромного, и только после этого фаворит окончательно бросил играть.
9-й тур отбора на Евро. Лимассол. "Альфамега"
Кипр - Испания - 1:3
Голы: Пилеас, 75 - Ямаль, 5, Оярсабаль, 22, Хоселу, 28
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Spokoyno (Київ)
16.11.2023 в 22:15
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