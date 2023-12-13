Есть 18 из 18! Унион - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча

Даже немотивированному "Реалу" не составило труда победить "Унион" и добыть 6 победу из 6 в текущей ЛЧ.

Немцам повезло с голами - они забили почти все, что создали. Также на воротах феерил датчанин Реннов. Но даже этих двух факторов не хватило, чтобы перекрыть гигантскую разницу в классе.

6-й тур Лиги чемпионов. Берлин. "Олимпийский"

"Унион Берлин" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Фолланд, 45+1, Крал, 85 - Хоселу, 61, 72, Себальос, 89