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Есть 18 из 18! Унион - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео

У "Сливочных" максимум очков после группового раунда

Есть 18 из 18! Унион - Реал Мадрид 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

Даже немотивированному "Реалу" не составило труда победить "Унион" и добыть 6 победу из 6 в текущей ЛЧ.

Немцам повезло с голами - они забили почти все, что создали. Также на воротах феерил датчанин Реннов. Но даже этих двух факторов не хватило, чтобы перекрыть гигантскую разницу в классе.

6-й тур Лиги чемпионов. Берлин. "Олимпийский"

"Унион Берлин" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Фолланд, 45+1, Крал, 85 - Хоселу, 61, 72, Себальос, 89

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Реал (Мадрид) Унион (Берлин)
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